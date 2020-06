Flatow

Zu einem Gottesdienst der etwas anderen Art – im Grünen nämlich – lud die Evangelische Kirchengemeinde in Flatow am Sonntagnachmittag ein.

Pfarrerin Antje Freye hatte ein Zelt neben der Kirche in Flatow aufstellen lassen. So konnten alle Besucher an der frischen Luft feiern. Wochenlang konnte zuvor wegen der Sicherheitsmaßnahmen rund um das Coronavirus auch in der Flatower Kirche kein Gottesdienst gefeiert werden. Auch alle anderen Aktivitäten waren in der Zeit ausgesetzt.

Kevin Kama war am Sonntag extra aus Neuruppin in den Kremmener Ortsteil gekommen und nahm als Lektor an dem Freiluft-Gottesdienst auf dem Kirchengelände teil. Der Posaunenchor aus Kremmen hatte sich vor dem Zelt aufgestellt und begleitete die Gläubigen während dieser besonderen Veranstaltung.

Gott und der Regenbogen

Pfarrerin Antje Freye ging in ihrer Predigt am Sonntagnachmittag auf das Versprechen Gottes nach der Sintflut ein. „Als eine riesige Überschwemmung das menschliche Leben auf der Erde ausgelöscht hatte und nur Noah mit seiner Sippe in der Arche überlebte, machte Gott mit dem Menschen einen neuen Bund und versprach: Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ (1. Mose 8,22). Und das Zeichen für den Bund ist laut Bibel der Regenbogen.

Pfarrerin Antje Freye hatte Gemeindemitglieder deshalb auch gebeten, Tücher mit den Farben des Regenbogens vorn anzuklammern. Sie kannte dazu auch einen Merkspruch für diese Regenbogenfarben. Er lautete: „Rot, Orange, Gelb und Grün sind im Regenbogen drin, Blau und Indigo geht´s weiter auf der Regenbogenleiter und dann noch das Violett - Sieben Farben sind komplett.“

Die Besucher genossen den Gottesdienst im Grünen bei hochsommerlichem Wetter in Flatow. Lektor Kevin Kama schloss den Gottesdienst mit dem Segen. Nach dieser Veranstaltung gab es für alle Besucher in Flatow noch Kaffee und Kuchen. Der Posaunenchor aus Kremmen spielte im Anschluss noch ein paar Lieder. Es gab auch viel zu erzählen, so dass es für alle ein gelungener Nachmittag war.

