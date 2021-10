Flatow

Endlich mal wieder feiern! Das möchte der Flatower Gastwirt Norbert Freese den Menschen in Flatow und der Umgebung am Sonnabend wieder möglich machen. Denn dann gibt es auf dem Sportplatz vor dem Gasthaus Eichenhain die Endless-Summernight-Party. Bei dem Open-Air-Konzert tritt die Erfurter Party-Band Van Gard auf. Sie spielt bekannte Hits von Helene Fischer bis Rammstein. Los geht es am Sonnabend, 9. Oktober, um 20 Uhr. Die Band spielt bis voraussichtlich 1 Uhr, zwischendurch gibt es immer wieder kleine Pausen.

„Die Band sollte eigentlich im vergangenen Jahr schon nach Flatow kommen“, erzählte Norbert Freese am Donnerstag. Die Planungen für die Veranstaltung begann bereits im Februar 2020 – doch dann machte Corona alles zunichte. „Aber wir blieben in Kontakt, wir werden das auf die Beine kriegen, haben wir uns immer gesagt. Und jetzt machen wir das mal.“ Eine entsprechende Genehmigung vom Sportverein gibt es, ebenso vom Kremmener Ordnungsamt. Bis zu 1000 Leute könnten auf das Gelände.

Der Aufwand ist relativ hoch. Denn es mussten ein Lageplan und ein Hygienekonzept eingereicht werden. Eine Bühne wird auf der Rasenfläche errichtet, auch ein Bauzaun muss rund um das Gelände aufgestellt werden. „Damit der Eingang kontrollierbar bleibt“, sagt Norbert Freese. Seine Familie hilft, damit alles für den Sonnabend vorbereitet ist. Der Eintritt kostet 8 Euro. An diesem Abend gilt die 3G-Regel – auf das Gelände kann wer geimpft ist, genesen oder getestet. Entsprechende Nachweise müssen am Sonnabendabend am Eingang zum Veranstaltungsgelände gezeigt werden. „Aber ich hoffe, dass die Leute kommen und diesen Abend genießen und sich freuen“, so der Gastwirt weiter.

Früher habe es ja in Staffelde und Flatow viele solcher Veranstaltungen gegeben, aber das sei lange vorbei. Deshalb plant er auch, in Zukunft immer wieder solche Events zu planen – diese Party am Sonnabend soll nur der Anfang sein.

Von Robert Tiesler