Beetz

Jens Dudziak erzählt mit leuchtenden Augen vom 500-Meter-Rennen und kommt ins Schwärmen: „Da haben wir noch einmal alle Kräfte mobilisiert und tatsächlich gewonnen“, sagt der Teamkapitän der Flatower Dragons. Das Team war am Sonnabend mit 19 weiteren Booten beim Drachenbootrennen auf dem Beetzer See gestartet – als Mixed-Mannschaft. „Wir sind in dieser Besetzung zum zweiten Mal dabei. Freunde und Bekannte aus Flatow“, erklärt Jens Dudziak. „Alle sind so um die 40 Jahre alt, samt Familie und Kinder. Wir sind acht Frauen und elf Männer.“

Die Flatower holten am Ende in ihrer Kategorie Silber. Die „Naturtalente“ gewannen im Starterfeld mit acht Teams. „Natürlich steht hier der Spaß im Vordergrund“, sagt Trommlerin Doreen Falkenberg. „Wir sind hier einen Tag mit der Familie zusammen. Das zählt.“

Spannend ging es auf dem Beetzer See zu. Quelle: Robert Roeske

Die Taktgeberin musste überredet werden, den Rhythmus vorzugeben. „Wie bin ich dazu gekommen? Gute Frage. Antje war ausgefallen. Da haben mich alle angebettelt. Ich bin eigentlich nicht der Typ für so etwas. Als Trommler hat man schon eine gewisse Verantwortung in so einem Boot. doch es hat Laune gemacht.“

Mit Eifer dabei waren auch die „Schnatterenten“ aus Sommerfeld in ihren dunkelblauen Shirts. „Wir sind Erzieher, Eltern und Töchter der Kita Sommerfeld“, beschreibt Sabine Seiert (56). Sie hatte 13 Jahre lang das Sagen beim Team. „Schauen Sie sich um. Die Leute sind lustig, alle sind hoch motiviert und haben Spaß. Unsere Mannschaft ist gut drauf. Die Steuermänner haben Sorgen, Ruhe ins Boot zu bekommen.“

Angelika Kamm hat bei der „Schnatterenten“ jetzt das Sagen

Zum ersten Mal hat Angelika Kamm (31) aber das Sagen. „In diesem Jahr gab es eine Staffelstab-Übergabe“, erklärt sie. „Ich wollte nicht, dass das ganze einschläft. Die Veranstaltung fördert den Zusammenhalt. Und ab und zu gibt es auch Schnatterwasser“, so die Erzieherin.

Glenn Fröhlich vom Wassersportzentrum Oranienburg hatte alles im Griff. Quelle: Robert Roeske

So muss das sein. Wird sich auch Glenn Fröhlich vom Wassersportzentrum Oranienburg gedacht haben. Er hatte das Kommando: „Beetz hat was ganz besonders“, sagt der 45-Jährige. „Wir sind zum 15. Mal hier. Wir hatten vom ersten Tag an das Gefühl, dass wir dazugehören. Ein schöner See, coole Leute, zwanzig Boote – es hat sich wieder einmal gelohnt“, sagt Glenn Fröhlich. „Ich glaube, der jüngste Teilnehmer ist elf Jahre alt. Der Älteste 70.“

„Yvonne war im vergangenen Jahr dabei. Sie war unser Mittelpunkt der Mannschaft und hat uns heute sehr gefehlt.“

Jens Dudziak und seine Flatower ließen beim abschließenden 500-Meter-Lauf der Konkurrenz keine Chance. „Den Sieg widmen wir unserer Yvonne Falkenberg, die vor kurzem nach schwerer Krankheit überraschend verstorben ist“, sagt Jens Dudziak. Ihm fällt es sichtlich schwer, darüber zu reden. „Yvonne war im vergangenen Jahr dabei. Sie war unser Mittelpunkt der Mannschaft und hat uns heute sehr gefehlt. Der Sieg ist ihrer. Wir haben noch einmal ihr Lied am Strand gehört. Das war ein trauriger Moment für uns alle“, gesteht der 41-Jährige.

Von Sebastian Morgner