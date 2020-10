Flatow

Lilly (11) und ihr Papa Roy Wirth werkeln den gesamten Sonntag im Vorgarten. Das große Spinnennetz ist bereits gespannt. Die Hausherrin sitzt genau in der Mitte. Sie ist pechschwarz. Davor steht ein hoher Galgen. Vor dem Garten weisen Schilder die Richtungen, ein Pfeil zeigt zur Ripper Straße. Daneben gibt es Warnschilder: „Danger do not Enter“ steht dort auf Englisch auf vier Tafeln in gefährlich roter Schrift. Die beiden basteln gerade an den Gräbern. „Wir haben meinen Mathe- und Englisch-Lehrer begraben“, schmunzelt Vater Roy. Die Grabsteine sind von Spinnennetzen umgeben.

Geschmückt für Halloween. Quelle: Morgner

Es wird gruselig in der Straße des Friedens im kleinen Kremmener Ortsteil Flatow.„Wir schmücken jedes Jahr zu Halloween unseren Vorgarten“, erzählt Roy Wirth. Von Jahr zu Jahr sei es mehr geworden. „Seit August basteln wir schon. Der Galgen war ein Wunsch meiner Tochter. Das Thema ist Friedhof.“ Immer wieder sägten und hämmerten die beiden im Schuppen. „Die Gegenstände mussten gebaut werden. Das Holz angeschliffen und dann abgeflammt werden, so dass es alt aussieht. Dann noch die Schrift drauf. Da wir das aber nach und nach gemacht haben, lagen wir gut in der Zeit.“

Pfui Spinne! Quelle: Morgner

Zwischen Vater und Tochter gab es einen Deal: Wenn es in der Schule läuft, kommt der Gruselgarten zu Halloween. „Das war unser Abkommen“, verrät Roy Wirth. „Hausaufgaben ordentlich erledigen. Eine Zwei in der Klassenarbeit. Ich denke, dass war gute Motivation.“ Tochter Lilly ist begeistert. „Es ist schön geworden. Genauso, wie ich mir das vorgestellt habe.“ Der Rest der Familie ist nur stiller Zuschauer. „Meine Frau und meine andre Tochter schütteln nur mit dem Kopf“, plaudert Roy Wirth. „Besonders, als der Galgen bei uns im Flur hing. Doch mir ist Halloween wichtig. Das ist Tradition, unseren Vorgarten zu gestalten.“

Gruselig! Quelle: Sebastian Morgner

Von Sebastian Morgner