Flatow

Ortsvorsteher Gert Dietrich äußert sich zu aktuellen Themen aus dem Dorf und zu seinem eigenen Gesundheitszustand rund um seine Krebserkrankung.

Wie geht’s Ihnen?

Gert Dietrich: Ich bin in Flatow geboren, in Flatow getauft und eingesegnet worden, zur Schule gegangen und arbeite nun wieder ehrenamtlich in Flatow, und im Moment geht es mir gut, und ich werde wohl auch mal in Flatow sterben. Aber hoffentlich noch nicht so früh.

2020 war schwierig.

Es war eine Leidenszeit für alle, nicht nur wegen Corona. Es fing mit den Sperrungen und den Veranstaltungsabsagen los. Kein Osterfeuer, kein Sport, auch das Herbstfest mussten wir leider komplett absagen.

Wie ist die Stimmung im Dorf?

Die Leute wollen raus, was erleben, wollen mal wieder in die Gaststätte gehen. Uns fehlt das alles.

Der viel beschworene dörfliche Zusammenhalt: Gibt es den noch während der Pandemie?

Ich denke, die Leute haben sich gegenseitig nicht hängen lassen, wenn etwas zu helfen war. Jeder hat ja auch ein bisschen Angst. Der Glückwunsch zum Geburtstag kommt jetzt oft telefonisch.

Wie steht Flatow ganz allgemein da?

Flatow geht es gut. Aber ich habe das Empfinden, dass sich alles sehr nach Kremmen gezogen hat. Man muss ja sehen, wir alle hängen an Kremmen dran. Die Kita in Kremmen wird erweitert, Schulraum fehlt, die Turnhalle, Feuerwehr – alles große Projekte. In Kremmen. Flatow war ja damals das einzige Dorf, das Nein zum Zusammenschluss gesagt hat. Ich finde, die, die damals Nein gesagt haben, haben recht gehabt. Jetzt werden viele Fördermittel für Kremmen gebraucht, die kommen auch. Aber nach Flatow kommt zu wenig.

Wo besteht denn in Flatow Bedarf?

Wir müssten unbedingt unsere Straße Am Eichenhain sanieren. Wir haben das schon mal geplant. Ein grundhafter Ausbau geht nicht, da müssten die Anwohner mitzahlen. Also nur eine Reparatur. Wir hoffen, dass wir sie dieses Jahr auf die Prioritätenliste bekommen. Wir sind auch beim Bürgerhaushalt mit dabei. Leider wurde das Denkmal an der Hauptstraße im vergangenen Jahr nicht fertig, und durch einen Sturm ist nun auch noch ein Schaden dazugekommen. Zwei Zäune und der Sockel sind kaputt.

Gibt es ansonsten irgendwo Nachholbedarf in Flatow?

Kann ich gar nicht mal so sagen. Wir haben verschiedene Vereine, sind da ganz gut bestückt, auch wenn wir beim Fußball früher viel mehr Mannschaften hatten. Das ist jetzt anders, auch weil die Schule in Kremmen ist und es alle Kinder dorthin zieht.

Haben Sie einen Lieblingsort im Dorf?

Wir haben die Apfelallee, da haben wir eine Stele eingerichtet. Diese Allee wird für Spaziergänge ganz gut genutzt. Auch der Karolinenhof, der ja auch zu Flatow gehört, ist immer einen Besuch wert.

Von Robert Tiesler