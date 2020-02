Kremmen

Am Sonnabend (15. Februar) ereignete sich im Storchenweg in Kremmen ein Verkehrsunfall. Der 63-jährige Fahrer eines Mercedes versuchte nach dem Verkehrsunfall vom Unfallort zu flüchten, der Fluchtversuch konnte jedoch an der nächsten Kreuzung unterbunden werden. Während der folgenden Verkehrsunfallaufnahme legte der 63-jährige Verursacher des Verkehrsunfalls den Beamten eine Kopie eines Führerscheines vor. Deren Überprüfung ergab, dass der 63-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hat. Neben der Verkehrsunfallaufnahme wurden Anzeigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung aufgenommen.

Von MAZonline