Kremmen

Noch heute erinnern sich viele Kremmener an die gute Stimmung zur 800-Jahr-Feier auf dem Kirchplatz. Und immer wieder kommt die Frage auf, wann denn mal wieder so ein Fest stattfinden wird. Jetzt gibt es die Antwort: am 17. und 18. August. Dann wird auf dem Kirchplatz das Fontanefest gefeiert. Motto: „ Fontane zwischen Dampf und Biedermeier“.

Schon vor einigen Monaten hat ein Arbeitskreis begonnen, das zweitägige Fest aus Anlass zu Theodor Fontanes 200. Geburtstag vorzubereiten. Dazu gehören neben Matthias Dill aus der Kirchengemeinde auch Birgit Neumann-Hannebauer und Andrea Busse aus der Touristeninformation. Das genaue Programm werde in der kommenden Woche festgezurrt, sagte Matthias Dill am Donnerstagmittag. „Im Detail muss noch vieles abgesprochen werden.“

An dem Wochenende werden 25 bis 30 Buden rund um die Kirche aufgebaut. „Es gibt einen Historienmarkt“, so Matthias Dill. Der sei nicht mit einem Mittelaltermarkt zu verwechseln. Schauhandwerk werde ebenso präsentiert wie historische Händler, hinzu kommt eine preußische Gastronomie. Die Musikgruppe Spilwut ist an beiden Tagen auf dem Kirchplatz zu erleben.

Die Nikolaikirche. Quelle: Enrico Kugler

Am Sonnabend, 17. August, beginnt um 14.30 Uhr das Bühnenprogramm „ Fontane in lebendigen Bildern“. Kinder und Jugendliche aus Kremmen und den Ortsteilen präsentieren Fontane und seine Zeit. Mit dabei sind die Kitas aus Sommerfeld und Flatow, sowie die Grund- und Oberschule aus Kremmen. Der vom rbb bekannte Ulli Zelle moderiert. Er wird dann am Abend auch mit seiner Band „ Ulli und die Grauen Zellen“ auftreten. DJ Smily sorgt dann für einen Tanz in die Nacht.

Am Sonntag, 18. August, ist um 10 Uhr ein Festgottesdienst geplant. An diesem Tag wird zudem eine weitere Bühne aufgebaut. Um 16 Uhr beginnt nämlich das Theaterstück „Die deutschen Kleinstädter“ von August von Kotzebue. Das Stück tourt als „Sommertheater in historischen Stadtkernen 2019“ durch Kleinstädte in Brandenburg. Dazu wird es Stadtführungen geben, am Sonnabendabend auch eine Taschenlampenführung durch die Kirche und eine Stadtführung im Fackelschein – und vielleicht kommen ja auch Gäste, die sich kleiden wie vor 150 oder 200 Jahren.

Von Robert Tiesler