Am Kreisverkehr vor der Anschlussstelle Oberkrämer ereignete sich am Sonntagabend ein Verkehrsunfall, bei dem ein 18-Jähriger seinen Wagen in den Böschungsgraben lenkte. Statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern verließen er und sein 39-jähriger Beifahrer die Unfallstelle.