Sommerfeld

Die Sommerfelder geben ihr Dorfladen-Projekt nicht auf. Am Freitag, 10. Mai, gibt es im Kulturhaus der Sana-Kliniken in der Waldhausstraße 44 einen Infoabend. Er beginnt um 19 Uhr. Neben den Sommerfelder und Beetzer Dorfbewohnern ist Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse eingeladen. Ebenso die Bewerber um die künftige Stadtverordnetenversammlung.

Schon seit mehreren Jahren kümmern sich Einwohner des Dorfes darum, im Ort einen Laden zu installieren. Über längere Zeit war im Rahmen des „Dorv“-Projektes von einem Zentrum die Rede, in dem diverse Dienstleistungen angeboten werden sollten, jedoch hatte sich dafür kein Betreiber gefunden. Eine weitere Idee war, einen Laden in einem möglichen neuen Gemeindezentrum zu integrieren. Am Freitagabend sollen nun neue Ideen und Informationen zusammengesammelt werden.

In Paaren im Glien im Havelland ist ein Dorfladen-Projekt kürzlich geglückt. Dort ist am 1. Mai die Eröffnung gefeiert worden.

Von MAZonline