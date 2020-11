Kremmen

In der Coronakrise stehen die Vereine und Einrichtungen momentan vor großen Herausforderungen, da das Vereinsleben durch das Coronavirus lange stillstand und auch jetzt noch nicht wieder in vollem Umfang stattfinden kann. Sehr viele Veranstaltungen und Feste sind ausgefallen, Kurse und Vereinsangebote, die Geld in die Vereinskasse spielen, konnten nicht angeboten werden oder wenn, dann nur in deutlich geringerem Umfang als ursprünglich geplant.

Vielen Vereinen sind wichtige Einnahmen weggebrochen. Aus diesem Grund empfahl der Kultur- und Sozialausschuss und die Verwaltung der Stadt Kremmen in der Sitzung vom 4. November eine Fristverlängerung für die Anträge zur Gewährung einer Zuwendung zur Förderung der Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit und der Brauchtumspflege der Stadt Kremmen für das Jahr 2021 bis zum 31. März 2021 zu gewähren.

Anzeige

Die Anträge sind zu finden im Internet auf der Seite www. Kremmen.de, unter den Links „Verwaltung, „Richtlinie“ und „Förderung der Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit“.

Von MAZonline