Kremmen

Schon sehr lange ist in Kremmen von einem neuen Verkehrskonzept die Rede. Insbesondere soll es darin um den Verkehr im Scheunenviertel gehen, aber auch beispielsweise ein Parkkonzept für die Altstadt ist immer wieder angemahnt worden.

Inzwischen gibt es einen Konzeptentwurf, der auf der Webseite der Stadt Kremmen einsehbar ist. Am Dienstag, 14. September, findet dazu um 18 Uhr ein Workshop zu diesem Thema statt. Der Treffpunkt dafür ist die Stadtparkhalle. „Der Workshop soll für interessierte Anwohner sein“, teilt Susanne Rücker aus der Kremmenr Verwaltung mit. „Der Workshop soll dazu dienen, mit den Anwohnern ins Gespräch zu kommen, gegebenenfalls noch andere Konfliktpunkte zu erfahren und um Fragen zum Konzept zu beantworten.“

Konzept rät zu neuer Einfahrt ins Scheunenviertel

Für das Scheunenviertel geht als Ziel des Konzeptes hervor, „ein verträgliches, möglichst gleichrangiges Verkehrsverhalten zu arrangieren.“ Geraten wird auch zur „Unterbindung der illegal genutzten Zufahrt vom Schlossdamm für Kfz, einschließlich motorisierter Zweiräder.“ Der westliche Scheunenweg solle als Sackgasse ausgeschildert werden. „Eine Öffnung für den Kfz-Verkehr widerspricht dem Ziel der Verkehrsberuhigung für das Scheunenviertel“, heißt es im Konzeptvorschlag. Eine Durchfahrt vom östlichen Scheunenweg zum zentralen Parkplatz vor Haus Nummer 56 (Bereich Spielplatz) sei baulich zu unterbinden. Andererseits sei „eine Verlängerung der Straße Kurzer Damm nach Süden mit Anbindung an die L 170“ verkehrsplanerisch sinnvoll. Allerdings müsste die Landesstraße an der Stelle für den Abbiegerverkehr umgebaut werden.

Für die Altstadt schlägt das Konzept eine Ausweitung der Tempo-30-Zone vor. Außerdem solle die Einbahnstraße Alte Wallstraße umgekehrt, um den Knoten zur Grabenstraße und Straße der Einheit zu entschärfen. Außerdem wird eine Einbahnstraßenregelung in der Schwedengasse in Fahrtrichtung zwischen Ruppiner Straße und Alte Kietzstraße empfohlen. Auch zur Parkregelung gibt es viele Hinweise im Entwurf, die dann am Dienstag in der Stadtparkhalle diskutiert werden können.

Von Robert Tiesler