Ob als Martinsgans oder Weihnachtsbraten, ab November haben Gänse und Enten wieder Hochsaison. Wer zum Fest gern einen Braten vom Federvieh aus der Region auf den Tisch bringen will, der muss sich jetzt schon ein wenig sputen.

Noch erfreuen sich die Tiere ihres Lebens. Auf den Luchwiesen bei Kremmen suchen sich derzeit 1000 Enten und über 3000 Gänse ihr Grünfutter. Geschlüpft sind sie auf dem Geflügelhof Grawe bei Gransee.

„Dort bleiben sie, bis sie durchgefedert sind, mit etwa drei Wochen kommen sie im Frühjahr zur Aufzucht auf unseren Hof nach Kremmen“, sagt Malte Voigts, Geschäftsführer des dortigen Spargelhofes. Dort leben sie in luxuriöser Freilandhaltung, etwa dreißig Quadratmeter stehen jedem Tier zur Verfügung.

Schlachtgewicht in fünf bis sechs Monaten

Sie ernähren sich von Wiesengräsern und erhalten zusätzlich Getreidefutter von den Ackerflächen des Betriebes. Malte Voigts betont, dass es sich dabei um zertifiziertes Futter handelt, das keine gentechnisch veränderten Pflanzen enthält.

In etwa fünf bis sechs Monaten haben die Tiere ihr Schlachtgewicht erreicht, das bei den Gänsen zwischen vier und sechs Kilogramm liegt und bei Enten zwischen drei und fünf Kilogramm. Ab September werden dann die ersten Tiere geschlachtet, was wieder der Geflügelhof Grawe übernimmt.

Für Malte Voigts eine optimale Lösung: „Die Entfernungen sind kurz und der Transport ist für die Tiere stressfrei. Es werden jeweils nur so viele Tiere abgeholt, wie am selben Tag geschlachtet werden können.“

Interesse der Kunden ist stetig gestiegen

Vor fünf Jahren haben die Hofbetreiber sich entschlossen, Freilandgänse zu halten. Unter dem Motto „Vier Jahreszeiten – ein Ziel“ vermarkten die Kremmener neben Spargel, Heidelbeeren und Kürbissen seit 2015 nun auch Enten und Gänse.

Der Versuch hat sich bewährt, das Interesse der Kunden ist stetig gestiegen und auch in Corona-Zeiten ist die Nachfrage groß. „Das Telefon steht nicht still“, sagt der Geschäftsführer, der nun aber erst einmal sein Restaurant geschlossen hat. Anfang November wollte er in die Gänsebraten-Saison starten. „Wir haben auf unserem Hof extra ein Zelt zur Erweiterung unseres Restaurants aufgebaut.“ Dem Spargelhof-Chef bleibt nun nur die Hoffnung auf ein baldiges Lockdown-Ende.

„Gans to go“

Bis dahin ist Eigeninitiative der Kunden gefragt – im Hofladen können sie frisch geschlachtete Tiere, tiefgefrorene Ware oder fix und fertig gegarte Gänse und Enten erwerben. „Gans to go“ ist jetzt angesagt. Zwei Frische-Mobile sind derzeit im Einsatz – in Borgsdorf und Hennigsdorf. Auch per Internet können Bestellungen aufgegeben werden.

Eine Empfehlung hat Malte Voigts für alle, die den Braten nun selbst zubereiten wollen: Die Gans bei 80 Grad Celsius etwa zwölf Stunden langsam im Ofen garen und anschließend für eine halbe Stunde die Temperatur auf 160 bis 200 Grad Celsius erhöhen. „Dann hat das Fleisch den besten Geschmack.“

Gastronomie auch in Kuhhorst geschlossen

Die Corona-Pandemie bestimmt jetzt auch das Prozedere auf dem Ökohof Kuhhorst. Die Gastronomie ist geschlossen, der Hofladen hat weiterhin geöffnet. 750 Gänse und 650 Enten wurden auf der Weide des Demeterhofs seit dem Sommer gehalten.

Auch sie verbringen ihr Leben Tag und Nacht auf dem Grünland, mobile Zelte bieten ihnen Unterschlupfmöglichkeiten. Wer einen frisch geschlachteten Bio-Vogel ergattern möchte, muss sich allerdings bereits jetzt sputen. „Der Bedarf ist groß, wir sind erstaunt, wie viele Voranfragen wir bereits bekommen haben“, sagt Hannes-Peter Dietrich.

„Mit 1400 Tieren sind wir allerdings ausgelastet, denn das Schlachten am Standort gehört zu unserer Philosophie“, sagt der Chef. Zu den Schlachtterminen kommen zahlreiche Helfer aus Kuhhorst und dem Umland.

Für viele Tierhalter ist es ein Drahtseilakt, denn wie groß der Absatz sein wird, lässt sich vorher nur vage voraussagen. Viele Gastronomen sind auf Grund der Pandemie-Zeiten mit den Bestellungen zurückhaltend. „Wir bekommen derzeit allerdings mehr Anfragen von Privatköchen. Auch wenn die Menschen in diesem Jahr in kleiner Runde feiern werden, wollen sie auf den Gänsebraten offensichtlich nicht verzichten.“

