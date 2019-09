Fundbüro: Nach dem Erntefest den Biss verloren

Kremmen

Das Kremmener Erntefest hatte in diesem Jahr scheinbar nicht für alle Leute genug Biss. Zumindest ist am Montag im Fundbüro im Rathaus ein nicht ganz alltäglicher Gegenstand abgegeben worden: ein Gebiss. Genauer gesagt: ein Unterkiefer. Es ist im Scheunenviertel gefunden worden.

„So etwas ist bisher noch nie vorgekommen“, sagte Bürgermeister Sebastian Busse am Donnerstagnachmittag. Seit Montag ist über Zahnärzte in der Region versucht worden, den Besitzer oder die Besitzerin ausfindig zu machen.

Am Donnerstag schrieb Busse einen Aufruf in die Facebook-Gruppe „Wir in Kremmen“. Zwei Stunden später ist das Gebiss abgeholt worden.

Von Robert Tiesler