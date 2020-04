Gedenkfeier abgesagt – aber Blumen an der Todesmarsch-Gedenktafel

Sommerfeld

Im April 1945 führte der Todesmarsch der Häftlinge des Konzentrationslagers Sachsenhausen in Richtung Norden auch über Hohenbruch, Sommerfeld und Beetz. Hunderte Häftlinge sind durch das Dorf geführt worden. Einige Hundertschaften übernachteten in verschiedenen Scheunen.

Eigentlich war am Freitag an und in der Sommerfelder Kirche eine Gedenkveranstaltung geplant. Wegen der Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus musste sie jedoch abgesagt werden.

Dennoch sind am Freitagnachmittag an der Gedenktafel in der Dorfstraße in Sommerfeld Blumen niedergelegt worden. Mit dabei war auch Kremmens Pfarrer Thomas Triebler, Vertreter des Ortsbeirates sowie Mitglieder der Linken in Kremmen.

Von Robert Tiesler