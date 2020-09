Kremmen

Die Bauarbeiten am Gehweg in der Straße der Einheit in Kremmen kommen voran. Am Mittwoch konnten bereits die ersten 200 Meter des neuen Gehweges freigegeben werden.

„Schnurgerade, optisch ansprechend im Verbund gepflastert und vor allem eben ist er, der neue Gehweg“, heißt es in einer Mitteilung aus der Stadtverwaltung. Das ganze Bauvorhaben komme gut voran, und Anwohner wie auch Schülerinnen und Schüler der Goethe-Schulen werde es freuen.

Anzeige

Der alte Gehweg habe große Mängel gehabt. Es gab viele Stolperstellen und bei Regen jede Menge Pfützen. Bald könne der Weg vollständig, entlang des Sportplatzes, auch in der dunklen Jahreszeit gefahrlos mit Kinderwagen, Rollatoren oder Rollstühlen befahren werden, so wird in der Erklärung angekündigt.

Von MAZonline