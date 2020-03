Geisterspiel: Union-Fans aus Oberhavel reagieren mit Verständnis

Oberhavel

Die Vorfreude auf den Fußball-Bundesliga-Kracher zwischen Aufsteiger 1. FC Union Berlin und Serienmeister FC Bayern München steigt seit Saisonbeginn vor allem bei den Fans der „Eisernen“ praktisch wöchentlich. Die haben auch in Oberhavel jede Menge Anhänger, die Woche für Woche in die „Alte Försterei“ strömen, um dort ihre Mannschaft anzufeuern. „Das ist das Spiel, auf das ich seit dem ersten Spieltag hin fiebere“, sagt auch Mario Böhme. Der Zühlsdorfer ist seit rund 35 Jahren glühender Anhänger des 1. FC Union, verfolgt dessen Spiele „wann immer es zeitlich passt“ live im Stadion. Gleichzeitig ist er auch Fan des FC Bayern München. Den Hardcore-Fußballfan traf somit am Mittwoch die Nachricht, dass das lang ersehnte Duell seiner beiden Herzensmannschaften am kommenden Sonnabend (18.30 Uhr) in Berlin angesichts der grassierenden Corona-Pandemie vor leeren Zuschauerrängen als Geisterspiel stattfinden muss, doppelt hart.

Mario Böhme (M.) is gar Fan beider Mannschaften, die am Sonntag in der „Alten Försterei“ aufeinander treffen. Quelle: Privat

Eigens eine VIP-Karte hatte Mario Böhme für das Spiel erworben. Gerade weil er „absoluter Fan beider Mannschaften ist. Natürlich ist das für mich daher auch ein ganz besonderes Spiel.“ Wenngleich die Enttäuschung über den Zuschauerausschluss – betroffen von dieser Entscheidung ist nicht nur die Partie in Berlin, sondern laut Deutschem Fußball-Bund ( DFB) sämtliche Begegnungen des anstehenden Spieltags – bei Mario Böhme groß ist, zeigt der Zühlsdorfer auch Verständnis. „Ich verstehe die Entscheidung. Natürlich ist es akzeptabel, Großveranstaltungen abzusagen, um die Verbreitung des Virus’ so weit wie möglich einzudämmen.“ Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus habe er für sich selbst allerdings nicht, sagt Mario Böhme. Vielmehr frage er sich: „Was ist mit S- und U-Bahn, mit Kitas, Schulen und Supermärkten? Dort kann man sich genauso schnell anstecken.“ Ähnlich verhalte es sich mit dem Geisterspiel an der „Alten Försterei“. Denn: „Die Leute gehen dann zusammen in die Kneipen, schauen sich das Spiel dort an. Dabei können sie sich genauso mit dem Virus anstecken“, meint er kopfschüttelnd. Ähnlich werde er es auch selbst halten: „Ich werde die Partie nun mit Freunden vor dem Bildschirm verfolgen“, sagt er.

So wird es auch Jochen Malanowski handhaben. Der einstige Kicker und Kapitän des FC Kremmen ist „bei fast jedem Spiel von Union im Stadion“. Dass die „Eisernen“ am Sonnabend vor leeren Rängen spielen müssen, sei „sicher keine Entscheidung der Politiker gegen die Fußballfans. Zudem machen das die Betroffenen ja nicht absichtlich, zu erkranken und dann andere anzustecken“, zeigt er Verständnis. Ärgerlich sei die Entscheidung trotzdem. „Union bringt gerade über die Emotionen im Stadion gute Leistungen. Ohne die spezielle Stimmung in diesem Stadion wird es gegen die Bayern nicht leichter.“

Die Dauerkarte des Kremmeners Sebastian Busse bleibt am Sonntag ungenutzt. Quelle: Privat

Trotz Dauerkarte verpasst auch Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse das Spitzenspiel an der „Alten Försterei“ in dieser Woche. „Sehr, sehr schade“, findet er die Entscheidung, wenngleich er dafür Verständnis zeigt. „Es ist die erste Erstliga-Saison für Union, die Mannschaft des deutschen Fußballs schlechthin kommt in die Alte Försterei, unser Wohnzimmer, und wir können wegen des Geisterspiels nicht dabei sein“, sagt er. Dabei würden die Unioner Kicker vor allem auch „von der Stimmung der Fans in der Alten Försterei leben. Da muss man erstmal sehen, wie sie mit den leeren Rängen umgehen.“ Größeren Kummer als die anstehende Partie gegen den Liga-Primus aus München bereitet Sebastian Busse das eine Woche später anstehende Stadtderby gegen Liga-Kontrahent Hertha BSC. „Dieses Derby ist für uns alle ein ganz besonderes Spiel. Nicht dabei sein zu können tut noch viel mehr weh als das Spiel zwischen Union und Bayern. Wir haben 50 Karten und eigens einen Bus für die Fahrt zum Olympiastadion organisiert. Für die Tickets haben wir so gekämpft“, erzählt er bekümmert. Die Vorfreude, im Olympiastadion endlich mal kein Freundschaftsspiel zwischen den beiden Teams, sondern ein Liga-Derby erleben zu können, sei riesig gewesen. Für die Entscheidung habe er dennoch Verständnis, so Busse. „Natürlich bin ich traurig darüber. Ich bin auch niemand, der Panik verbreitet, sondern akzeptiere und respektiere die Entscheidungen. Gleichzeitig habe ich aber auch nicht unbedingt Angst vor dem Virus, da ich weiß, wie man sich verhalten kann und muss, um die Gefahr einer Ansteckung zu minimieren.“

Jochen Malanowski, Sebastian Busse und auch Mario Böhme werden beim Spitzenspiel am Sonnabend vor dem Fernseher mitfiebern. Böhme hofft auf ein „verträumtes 2:2-Unentschieden.“ Bayern könne damit „noch Meister werden und Union hilft es zum Klassenerhalt.“

Von Nadine Bieneck