Gemeinde Fehrbellin will sich für Radwegbau stark machen

Kremmen

Die Gemeinde Fehrbellin will sich für den Bau von weiteren Radwegen stark machen. Das käme auch den Kremmenern zugute. So soll die Luchchaussee zwischen Linumhorst und dem Abzweig Zietenhorst zum Radweg ausgebaut werden. Zugleich will sich die Gemeinde beim Land für den Bau eines Radweges entlang der Landesstraße 16 zwischen Linum und der Flatower Kreuzung einsetzen. Beide Abschnitte könnten Teil einer Radwegeverbindung zwischen Linum und Kremmen sein, die seit Monaten von einer Bürgerinitiative gefordert wird.

Die Initiative für einen Radweg zwischen Linum und Kremmen hat bisher 2200 Unterschriften gesammelt und diese Liste im Kremmener Rathaus beim Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) abgegeben.

Von Frauke Herweg