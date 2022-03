Kremmen

Am Dienstag (8. März) um 17.07 Uhr wurde ein in Tschechien zugelassener Skoda Superb auf der A 24 zwischen den Anschlussstellen Kremmen und Fehrbellin an einer Geschwindigkeitsmessstelle mit einer Geschwindigkeit von 197 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit 100 km/h gemessen.

Der Skoda wurde anschließend zur Kontrolle angehalten. Am Steuer sass ein 27-jähriger Mann. Gegen ihn wurde eine Bußgeldanzeige gefertigt und eine Sicherheitsleistung erhoben.

Von MAZonline