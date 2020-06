Gesperrt: An der Badestelle in Kremmen geht nichts mehr

Kremmen

Achtung, Badegäste: Seit Montag ist der Zutritt zur Badestelle an der Seelodge in Kremmen für Badegäste gesperrt. Das bestätigte Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) der MAZ.

Ein Schild weist am Eingang vom „Wald- und Seegut“ auf die Sperrung hin. „Liebe Besucher des Wald- und Seegut Kremmen. Da wir die Verkehrssicherheit nicht in ausreichendem Maße gewährleisten können, ist das öffentliche Baden mit sofortiger Wirkung leider nicht mehr möglich“, steht dort. „Wir sind in Gesprächen, um zeitnah eine tageweise Lösung herbeiführen zu können.“

Anzeige

Die Kremmener hoffen auf eine Lösung und sind enttäuscht: „Finde es schade, wenn man den Kremmenern keinen Zugang mehr zur Badestelle erlaubt. Gibt ja schließlich nur die eine Stelle am See. Frage ist, ob das eigentlich rechtens ist?“, schreibt ein User auf der Facebookseite „Wir in Kremmen“.

Weitere MAZ+ Artikel

Dort schreibt auch Sebastian Busse: „Der Eigentümer arbeitet aber schon an einer bezahlbaren Lösung, das eventuell an einigen Tagen gebadet werden kann.“

Was sind die Ursachen? Welche Lösungen gibt es? Die MAZ bleibt am Ball.

Von MAZonline