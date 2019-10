Sommerswalde

Der am vergangenen Donnerstag auf dem Marktplatz in Kremmen gestohlene Opel Astra, mit dem wenig später in der Pappelallee in Schwante ein Unfall verursacht wurde, ist gefunden worden. Das Fahrzeug wurde nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 23.45 Uhr in einem Waldweg in Sommerswalde (Gemeinde Oberkrämer) entdeckt. Das Fahrzeug, das Unfallspuren im Frontbereich aufwies und von Kriminaltechnikern der Polizei untersucht wurde, wurde als Beweismittel sichergestellt.

Von den Tätern, die den Wagen gestohlen haben und mit ihm unterwegs waren, fehlt gegenwärtig noch jede Spur.

Von MAZonline