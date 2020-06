Gleich drei Unfälle auf Oberhavels Autobahnen

Oberhavel

Oberkrämer/A10: Ein 30-jähriger Oberhaveler wollte am Dienstag (2. Juni) gegen 11.10 Uhr mit seinem Pkw VW an der Anschlussstelle Oberkrämer auf die Bundesautobahn 10 auffahren. Dabei übersah er offenbar den LKW Mercedes-Benz, welcher sich im Durchfahrtsverkehr befand. Es kam zu einer seitlichen Berührung, bei der beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der 30-Jährige meldete den Unfall und fuhr den nächsten Parkplatz an, der 34- jährige Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt fort und konnte später durch Beamte des Autobahnpolizeireviers einer Kontrolle unterzogen werden. Es wurde eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Velten/A111: Ein 53-jähriger Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens befand sich am Dienstag (2. Juni) gegen 12.40 Uhr auf der A111 mit einem Lkw Iveco im Einsatz zur Pannenhilfe. Während der 53-Jährige im Fahrerhaus saß, um den Einsatz zu dokumentieren, fuhr ein 49-jähriger Fahrer eines Lkw Volvo offenbar zu weit rechts, so dass die Außenspiegel miteinander kollidierten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Kremmen/A24:Auf der A24 kam es am Dienstag (2. Juni) gegen 14.45 Uhr zwischen der Anschlussstelle Kremmen und dem Rasthof Linumer Bruch zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Kleintransportern. Ein 28-Jähriger befand sich mit seinem Transporter Iveco auf dem rechten Fahrstreifen, als dieser von einem 34-Jährigen in einem Transporter Citroen überholt wurde. Es kam zur Berührung der Außenspiegel und es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

