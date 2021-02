Gleich zwei nächtliche Einbrüche in Beetz

Beetz

Aus dem Rohbau eines Einfamilienhauses in der Chausseestraße in Beetz entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (26. Februar) mehrere Baumaschinen und Werkzeuge sowie ein Elektrofahrrad. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz, der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Wenig später stellte der Eigentümer einer Garage in der Dorfstraße fest, dass auch dort eingebrochen wurde. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Kettensägen gestohlen, der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

