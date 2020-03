Heidi Sommer will Frauen mehr Selbstbewusstsein geben

Kremmen

Heidi Sommer stellt gleich mal klar: „Ich bin nicht gegen Männer, ich bin für Frauen.“ Die 58-Jährige ist die neue Gleichstellungsbeauftragte für Kremmen. Die Vorsitzende des Kremmener Sportvereins hat sich in der Stadt ein weiteres Ehrenamt gesucht. Sie ist die Nachfolgerin von Margareta Ganschow. „Sie hat nach 20 Jahren diese Aufgabe abgegeben, aber sie engagiert sich weiter im Seniorenbeirat“, erzählt Heidi Sommer.

Als es im Sozialausschuss hieß, dass Margareta Ganschow den Posten abgeben wolle, hatte sich Heidi Sommer später erkundigt, „ob sich jemand dafür gemeldet hat“. Aber am Ende nahm sie sich des Themas selbst an. Sie wird auch weiterhin die Gleichstellungsrunde veranstalten. „Allerdings wird es die Termine um 10 Uhr nicht mehr geben.“ Der Grund: Heidi Sommer ist berufstätig. Sie ist Angestellte bei Orafol in Oranienburg. Deshalb könne die Runde erst am späten Nachmittag stattfinden. „Und deshalb brauche ich auch Mitstreiter“, sagt sie. „Ich bin der Typ, der organisiert, dass bei einer Veranstaltung bestimmt wird, wer ebenfalls aktiv werden kann."

Gleichstellung aller, die benachteiligt werden

Ziel ihrer Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte seien alle Schichten von Frauen und Mädchen. „Das ganze Spektrum, das Frauen abbilden.“ Sie wolle gerade Mädchen und jungen Frauen Selbstbewusstsein geben. „Das findet nicht unbedingt in allen Familien statt, dass Mädchen gefördert werden. Jungen werden oft mehr gefördert.“ Dazu gehöre auch, gute Diskussionen führen zu können. „Ich versuche, das zu vermitteln.“

Es gehe es aber nicht nur um Frauen, sondern um die Gleichstellung derjenigen, die benachteiligt werden. „Das kann man nicht auf die Geschlechter reduzieren.“ Im Landkreis gebe es Beauftragte für Frauen und Männer, Integration und Behinderte. „Da muss ich erst mal gucken, wie sich das in Kremmen aufsplittet.“ Sie sei für alles offen. Im Gleichstellungsplan der Stadtverwaltung gehe es nur um Männer und Frauen. „Ich muss gucken, inwiefern das so gewollt ist. Für mich ist Gleichstellung die Chancengleichheit für jeden.“ Wenn sie sage, dass sie nicht gegen Männer, aber für Frauen sei, heiße das: „Männer denken, Privilegien würden ihnen aberkannt. Aber es geht darum, diese Privilegien auch für Frauen herzustellen.“ Auch in der Kremmener Stadtverordnetenversammlung sitzen gerade mal zwei Frauen. „Aber im Groß-Ziethener Ortsbeirat sitzen dafür drei Frauen, das freut mich, und im Ortsbeirat in Kremmen sind vier von neun Personen Frauen, das ist eine gute Quote.“ Die Gleichstellung der Geschlechter beginne schon beim Auswahlverfahren, wer sich am Ende alles zur Wahl stelle.

Gleichstellungsbaum am 14. März

Sie möchte sich zunächst auch um ihre Internetpräsenz auf der Kremmen-Internetseite kümmern. „Der letzte Eintrag der Gleichstellungsbeauftragten ist von 2009/10“, sagt Heidi Sommer. „Ansonsten findet Gleichstellung dort nicht statt.“ Das solle sich ändern. Da werden wir uns ransetzen.“ Auch könnte sie sich vorstellen, eine Sprechstunde anzubieten. „In einer großen Runde findet man ja nicht raus, wenn persönliche Probleme anliegen.“

Am Sonnabend, 14. März, beteiligt sie sich an der Kremmener Putz- und Pflanzaktion. Sie möchte gern einen „Gleichstellungsbaum für Chancengleichheit“ pflanzen. „Männer und Frauen können dafür spenden“, sagt Heidi Sommer. Das könne auch am Aktionstag selbst geschehen. Ein Baum kostet 300 Euro. „Ich würde mich freuen, wenn sich die Leute und Firmen daran beteiligen.“

Die nächste Gleichstellungsrunde im Rathaussaal ist am Donnerstag, 26. März, um 17 Uhr – mit einer verspäteten Frauentagsfeier.

Von Robert Tiesler