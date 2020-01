Goethe-Grundschule: Weniger Sportstunden wegen fehlender Halle

Kremmen

Annette Borchert zieht Konsequenzen. Die Leiterin der Kremmener Goethe-Grundschule will den dortigen Sport-Unterricht kürzen. Grund sind die beengten Verhältnisse in der Stadtparkhalle, die auch von der Oberschule genutzt wird. Die alte Schulsporthalle steht seit drei Jahren für den Unterricht nicht mehr zur Verfügung, seitdem müssen sich beide Schulen die Stadtparkhalle teilen.

Von Montag bis Mittwoch kam es zudem zu weiteren starken Beeinträchtigungen, weil Arbeiten an der Dachkonstruktion stattgefunden haben. „Das war für uns ein Komplettausfall“, so Annette Borchert am Donnerstag. Nun sei aber wieder alles in Ordnung gebracht, der Unterricht laufe wieder normal.

Wobei „normal“ wohl das falsche Wort sei. Die Situation werde sich ab August noch verschärfen. Denn dann wird an der Goethe-Grundschule eine weitere Klasse mehr unterrichtet. Die Stundentafel sieht für Grundschüler drei Wochenstunden Sport vor. Das bedeutet, es müsse Platz sein für 36 Stunden Schulsport. Bei der Nutzung der halben Stadtparkhalle sei das aus Sicht von Annette Borchert aber nicht möglich. Mehr als 30 Stunden seien nicht machbar.

Deshalb habe sie in der Schulkonferenz den Antrag gestellt, die Stundentafel für den Sport-Unterricht zu ändern. Im ersten Halbjahr sollen dann die ersten sechs Klassen nur noch zwei Wochenstunden Sport haben, im zweiten Halbjahr die zweiten sechs Klassen.

Sie wolle mit diesem Schritt auch bewusst machen, dass es eine Pflichtaufgabe der Stadt Kremmen sei, die Voraussetzungen für einen reibungslosen Unterricht zu schaffen. Dass in den vergangenen drei Jahren nichts mit der alten Halle passiert sei, sei traurig. Nach dem letzten Bauausschuss, in dem verkündet wurde, dass die Sanierung der alten Halle 2,6 Millionen Euro koste, waren alle bisherigen Diskussionen wieder hinfällig. Es habe, so Borchert, seit Schließung der alten Schulsporthalle viel Kraft gekostet, den Sportunterricht in geordneten Bahnen zu führen. Sie wünscht sich, dass endlich Taten folgen. Wobei ein in ein Schulanbau integrierter Turnraum – der Vorschlag ist 2018 gemacht worden – aus ihrer Sicht bei weitem nicht ausreiche. „Wir brauchen eine Halle“, so Annette Borchert.

Am Donnerstagabend wird im Kremmener Ratssaal darüber diskutiert. Dort meldete sich Annette Borchert zu Beginn auch zu Wort, um nochmals auf die schwierige Situation, zu der die Schließung der alten Halle geführt hat, aufmerksam zu machen.

Von Robert Tiesler