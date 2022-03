Kremmen

Politik zum Erleben – das ist das Konzept von „DialogP“ an der Kremmener Goethe-Oberschule. Am Mittwoch hatten die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen die Gelegenheit, bei einer Art Speed-Dating mit Politikern in einen direkten Austausch zu treten. Dabei wurden Themenfragen, die die Jugendlichen im Alltag beschäftigen mit einigen Abgeordneten des Bundestages lebhaft diskutiert. Dieser sogenannte „DialogP“ wird in Kooperation mit Schulen des Landes Brandenburg, des Landtages und des Kumulus e.V. ermöglicht.

An der Goethe-Oberschule Kremmen wurden am Mittwoch neben Themen, wie dem öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum und einer besseren Bezahlung von Pflegekräften, auch über kostenfreie Damenhygieneprodukte sowie eine freie Fächerwahl in Schulen debattiert.

Jugendliche hatten Fragen zum Geschehen in der Ukraine

Vier Politiker nahmen sich die Zeit, in den aktiven Diskurs zu treten und anschließend Fragen zum aktuellen Geschehen in der Ukraine zu beantworten. Hierbei wurden reelle Ängste und Sorgen mit Hilfe der Abgeordneten aufgearbeitet.

In den zwei Tagen zuvor fanden im Rahmen des Unterrichtsfachs „Politische Bildung“ Projekttage statt, in denen die Diskussionen intensiv vorbereitet wurden.

Zu den anwesenden Abgeordneten gehörten Andreas Noack (SPD), Clemens Rostock (Bündnis 90/Die Grünen), Christine Wernicke (BVB/Freie Wähler) und Gerrit Große (Die Linke) in Vertretung für Andreas Büttner. Trotz vorheriger Zusage erschien der Vizepräsident des Landtages Brandenburg, Andreas Galau (AfD), nicht zu diesem Anlass.

Aufgrund des großen Erfolges dieser Veranstaltung strebe die Goethe-Oberschule an, den „DialogP“ als festes Unterrichtsprojekt der 9. Klassen zu verankern, so Schulleiterin Beatrix Scheeren.

Von MAZonline