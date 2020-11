Kremmen

Normalerweise nutzen die Jugendlichen der Kremmener Goethe-Oberschule den bundesweiten Vorlesetag am 20. November immer dafür, in verschiedenen Einrichtungen in der Region Texte vorzutragen. „Durch Corona dürfen wir das in diesem Jahr nicht“, erzählte Mireen Roll, Fachkonferenzleiterin Deutsch, am Freitagvormittag. Dennoch wollte man an der Schule nicht auf diese Tradition verzichten.

So entstand in dieser Woche eine CD, auf der die Schülerinnen und Schüler Texte vorlesen. Aus der Oberschule waren alle Klassenstufen von sieben bis zehn beteiligt. Am vergangenen Freitag haben sie Texte bekommen, die sie am Wochenende üben konnten. Am Montag fanden dann die Aufnahmen statt, wie Mireen Roll berichtete.

Konrektorin Petra Uckel hat die Aufnahmen dann zusammengeschnitten und teilweise mit Musik unterlegt. Die so entstandenen CDs sind am Freitag und in den Tagen davor verteilt worden. „Wir haben sie an Kitas verteilt“, so Mireen Roll. Die Aufnahmen gehen aber auch an die Krankenhäuser in Oranienburg und Hennigsdorf, auch das Hospiz in Oranienburg-Eden soll welche bekommen.

Motto des diesjährigen Vorlesetages war „ Europa und die Welt.“ Vorgetragen wurden in Kremmen verschiedene Märchen, unter anderem aus der Ukraine, Slowenien und Deutschland. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, so die Lehrerin weiter.

Von Robert Tiesler