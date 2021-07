Kremmen

Für die Kremmener Goetheschule sind am Mittwoch zwei weitere Container angeliefert worden. Sie sollen als Klassenzimmer für die Schule genutzt werden.

Schon in der vergangenen Woche war das Vorhaben angekündigt worden. Denn wegen des Krans, der die Container auf die beiden schon vorhandenen aufsetzen sollte, wurde Platz auf der Parkfläche vor der Stadtparkhalle benötigt. Deshalb war am Mittwoch, wie ebenfalls angekündigt, auch das Impfzentrum in der Halle geschlossen geblieben.

Die Container vom Parkplatz aus gesehen. Quelle: Robert Tiesler

„Die Arbeiten sollen in Kürze fertiggestellt sein“, sagte René Sylvester, Mitarbeiter im Kremmener Bauamt, am Donnerstagnachmittag auf Nachfrage der MAZ. Bei den Arbeiten mit dem Kran habe es nach seinen Angaben keine Probleme gegeben. „Es hat bisher alles gut geklappt.“ Am Donnerstagmittag waren nur noch wenige Arbeiter an den Containern zugange, auch der Kran war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr auf dem benachbarten Parkplatz zu sehen.

In der Mitte des neuen Container-Ensembles am Rand des Goetheschulgeländes gibt es ein Treppenhaus, über das die Kinder und Jugendlichen dann in das obere Stockwerk gelangen können. Zusätzlich gibt es aber an den Seiten auch Nottreppen, die benutzt werden können, falls die Container evakuiert werden müssen. Eigentlich sei es nun nur eine Sache von einer Woche, bis die beiden neuen Containerräume in Betrieb gehen könnten. Es müssten nun noch einige Anschlussarbeiten erfolgen, so René Sylvester weiter. Das neue Schuljahr beginnt am 10. August. Doch bis dahin müssen die Räume nun doch wohl nicht fertig sein. Seitens der Goethe-Oberschule habe es geheißen, dass die Räume voraussichtlich noch nicht direkt zum Schuljahresbeginn benötigt würden. „Deshalb machen wir nun erst mal eine Grundreinigung.“

Die Container vom Schulhof aus gesehen. Quelle: Robert Tiesler

Am 9. November 2020 haben die Drittklässler der Goethe-Grundschule die ersten beiden Container bezogen. Seitdem wurden sie dort unterrichtet.

Nach Angaben von Bürgermeister Sebastian Busse gibt die Stadt Kremmen für die Container in den nächsten drei Jahren rund 360 000 Euro aus.

Von Robert Tiesler