Kremmen

Einen Schutzengel hatte eine 50-Jährige am Sonntagmittag an der Abfahrt Kremmen: Nachdem ihr Golf an der Unterseite brannte, löschte kurzerhand ein Ersthelfer mit einem Handfeuerlöscher den Brand. Das Auto musste allerdings abgeschleppt werden. Neben der Feuerwehr waren auch Beamte der Autobahnpolizei vor Ort im Einsatz. Die Frau bleibt unverletzt.

Die Abfahrt war gesperrt. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Von Marco Paetzel