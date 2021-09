Groß-Ziethen

In Kremmen laufen die Wahlen zu den Bürgerhaushalten in den einzelnen Ortsteilen. In Groß-Ziethen fand die Wahl am Mittwochabend in der Alten Schule statt. Mit 18 Teilnehmenden war die Beteiligung allerdings eher schwach. Jeder, der mitgemacht hat, konnte drei Stimmen vergeben – alle an ein Projekt oder verteilt an mehrere.

Die meisten Stimmen bekamen ein Podesttrampolin für den Spielplatz, ein Verkehrsspiegel und Samentüten für Blühstreifen.

„Ich finde das ganz prima“, sagte Regina Hube, die am Mittwochabend gemeinsam mit ihrem Mann zur Wahl kam. Sie hatte unter anderem für das Trampolin auf dem Spielplatz abgestimmt.

Von Robert Tiesler