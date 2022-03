Groß-Ziethen

In Groß-Ziethen wird es in diesem Jahr wieder ein Osterfeuer geben. Das teilte Ortsvorsteherin Astrid Braun am Donnerstagabend im Ortsbeirat mit. Es soll am Sonnabend, 16. April, stattfinden. Die genaue Startzeit stehe noch nicht fest.

Klar ist aber, dass sich die Feuerwehr um die Veranstaltung kümmern wolle. Am Donnerstag, 14. April, von 15 bis 20 Uhr könne Holz zum Festplatz angeliefert werden, auch noch am Veranstaltungstag selbst, am Vormittag. Es müsse aber vorher überprüft werden, ob das Holz für das Feuer verwendbar sei. Auch will sich die Feuerwehr um Speisen und Getränke an diesem Tag kümmern. Die Erlöse gehen an den Förderverein der Feuerwehr Staffelde/Groß-Ziethen.

Von Robert Tiesler