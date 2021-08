Groß-Ziethen

Dorffest feiern oder nicht feiern? Die Entscheidung ist in Zeiten der Pandemie schwierig. Oft fallen Entscheidungen auch recht kurzfristig, wie zum Beispiel im Fall des Drescherfestes, das am Sonntag in Staffelde gefeiert wird.

Das Dorffest in Groß-Ziethen hätte eigentlich am letzten Sonnabend im August stattgefunden. Schon im vergangenen Jahr ist es abgesagt worden – und auch in diesem Jahr wird es dort kein Dorffest geben. „Wir haben das einstimmig im Ortsbeirat entschieden“, erklärte Ortsvorsteherin Astrid Braun am Mittwoch. Hintergrund ist, dass eine Planung des Festes angesichts immer wieder veränderter Hygieneregeln schwierig umzusetzen sei. So müssen die Kontaktdaten von allen Gästen erfasst werden, auch müssen alle, die zum Dorffest kommen würden, einen negativen Coronatest oder einen Impfnachweis mitbringen. Eine Maske müsste nur dann nicht getragen werden, wenn die Gäste mit Abstand sitzen.

Zum Zeitpunkt der Entscheidung habe keiner gewusst, welche Regeln Ende August gelten würden. „Aber es ist klar, Ende August ist die Ferienzeit zu Ende, die Zahlen gehen wahrscheinlich wieder hoch.“ Mit einer Gartenparty seien die Menschen momentan besser bedient. „Das ist ja ansonsten nicht entspannt“, so Astrid Braun weiter. Eng an eng könne in einem Bierzelt keiner sitzen. „Und wer soll rumrennen und die Leute permanent an Abstände erinnern?“ Für die Ortsvorsteherin ist hinsichtlich der Regeln und der entsprechenden Veranstaltungsanmeldung klar: „Wenn ich das unterschreibe, möchte ich auch, dass das so umgesetzt wird.“ Ansonsten wolle sie keine Verantwortung übernehmen.

In anderen Orten wird das anders gesehen. Die Staffelder feiern am Sonntag das Drescherfest – auch dort wird es entsprechende Hygieneregeln geben. Im September sollen die Erntefeste in Kremmen und Flatow stattfinden. „Wenn sie das so leisten können, dann finde ich das toll“, sagt Groß-Ziethens Ortschefin.

Ganz ohne Feier sollen die Menschen in Groß-Ziethen aber dennoch nicht auskommen müssen. „Wir überlegen, eine kleine Veranstaltung zur Federweißer-Zeit zu machen“, erklärte Astrid Braun am Mittwoch. Das wäre im Oktober. Es könnte sich um ein kleines Straßenfest mit einigen Ständen an der Dorfstraße handeln. „Aber wir müssen erst mal abwarten, wie sich alles entwickelt, vielleicht gibt es ja bis dahin schon wieder neue Verfügungen.“

Von Robert Tiesler