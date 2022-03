Groß-Ziethen

Sie steht ziemlich verlassen da, die alte Feuerwehr im Ortszentrum von Groß-Ziethen. Sie verfällt zusehens. Dachziegel drohen runterzufallen, das Mauerwerk sieht an einigen Stellen sehr angegriffen aus. Eine Zeit lang war das Areal neben dem Gebäude sogar abgesperrt, inzwischen steht noch ein Parkverbotsschild daneben – damit nicht zufällig irgendwas ein dort stehendes Auto beschädigt.

Immer wieder war im Groß-Ziethener Ortsbeirat von diesem Gebäude die Rede. Es müsse dringend zumindest so saniert werden, dass es nicht drohe, einzustürzen oder jemand gefährdet. Doch daran scheint momentan nicht zu denken zu sein. „Es ist auch schwierig wegen des Denkmalschutzes“, sagt Ortsvorsteherin Astrid Braun.

Auf der Denkmalschutzliste der Stadt Kremmen tauchen im Ortsteil Groß-Ziethen sechs Objekte auf. Dazu gehören die Kirche und das Erbbegräbnis auf dem Kirchhof, die Dorfschule mit Nebengebäude und Toreinfahrt, das Gefallenendenkmal, das Gartenhaus und das Gutshaus mit Treppenanlage, Park und Allee – und eben auch das Feuerwehrgebäude in der Alten Dorfstraße. Genau genommen handelt es sich um ein Spritzenhaus – bei der Datierung werden zwei Zahlen angegeben: 1801 und 1830.

„Groß-Ziethen hatte bis 1998 noch eine eigene Feuerwehr“, erinnert sich John Wehden, der Löschzugführer der Feuerwehr Staffelde/Groß-Ziethen. „Sie wurde mit dem Neubau der Wache in Staffelde zusammengelegt.“ Das alte Gebäude in der Dorfstraße sei als Schlauchturm genutzt worden. Ein Auto der Wehr habe in einer Scheune gestanden. „Natürlich war erst mal Skepsis dabei“, sagt John Wehden über die damalige Zusammenlegung. Mittlerweile sei das aber lange her und kein Thema mehr.

Das alte Gebäude werde derzeit nur zum Unterstellen von Materialien genutzt. „Bierzeltgarnituren liegen dort drin, alles was für Feierlichkeiten gebraucht wird. Nicht, was wir für Einsätze brauchen“, so John Wehden weiter.

„Das Geld für eine Sanierung steht einfach nicht zur Verfügung“, sagt Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU). „Das steht auch noch in 20 Jahren so da.“ Es sei aber ein Gutachter vor Ort gewesen, der nicht unmittelbar eine Gefahr sehe. „Ich möchte auch nicht, dass es so bleibt“, sagt er außerdem. „Aber wenn ich mich entscheiden muss zwischen einer Brandmeldeanlage für die Schule oder dieses Gebäude, dann ist die Entscheidung für mich klar.“ Es brauche Geld und Manpower, um dort etwas Grundlegendes verändern zu können. Geld ist nicht da, „und alle im Bauamt sind ausgelastet.“

Auch Ortsvorsteherin Astrid Braun glaubt nicht, dass vom Gebäude eine unmittelbare Gefahr ausgehe. Sie hofft dennoch, dass es nicht weiter verfalle. „Die Mauer ist rissig und senkt sich ab. Was nutzt das alles, wenn es reinregnet?“ Ideen für das Gebäude gebe es darüber hinaus aber so einige, erzählt sie. „Es gab schon mal Gespräche im Dorf.“ Es gebe eine Gruppe, die sich ein kleines Museum darin vorstellen könne. Ähnlich wie in Bärenklau. Dort wurde die alte Feuerwehr vor einigen Jahren auch in ein Museum umgewandelt – der Heimatverein kümmert sich dort darum. „Aber dann müsste das Haus auch geheizt werden“, sagt Astrid Braun. „Das wäre aufwendig.“ Und es sei dann auch die Frage, wer sich darum kümmere, wer es gegebenenfalls auf- und wieder zuschließe.

Das Häuschen gehöre zum Ortsbild, so die Ortsvorsteherin weiter. „Das Gebäude sollte dringend erhalten werden.“ Dazu müsse auch bedacht werden, dass mit den Jahren die Preise weiter steigen würden. „Das Problem ist auch wie überall der Denkmalschutz“, sagt John Wehden von der Feuerwehr. „Als vom Bürgerhaushalt die Tore gestrichen werden sollten, sorgte das schon für einen großen Wirbel“, erinnert er sich. Es seien Proben genommen worden und ein Gutachten sollte erstellt werden. „Dabei sollte es einfach nur aufgehübscht werden.“Die Groß-Ziethener können also vorerst nur hoffen, denn größere Sanierungsarbeiten wird sich die Stadt Kremmen am Feuerwehrhaus erst mal nicht leisten können.

