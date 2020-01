Großes Interesse an der Fotoschau der „Blende 7“

Kremmen

Das Interesse an der Ausstellungseröffnung war enorm. Zur Veranstaltung am Freitag kamen mehr als 60 Leute in die Kremmener Museumsscheune. Dort zeigt die Vehlefanzer Fotogruppe „ Blende 7“ gegenwärtig Bilder aus der Region. Es sind insgesamt 37 Bilder, die Helga Müller-Schwartz für die Gruppe in der oberen Etage der Scheune aufgehangen hat.

Zu sehen sind auf den Bildern die Kremmener Altstadt und einige Details davon, das Pfarrhaus, ein Sonnenuntergang, neblige Landschaften, verschiedene Tiermotive, ein Pilzfund sowie mehrere Porträtfotos. „Wir sind momentan 14 Mitglieder in unserer Gruppe“, erzählt Helga Müller-Schwartz. „Aktiv davon sind zwölf“, ergänzt die Vehlefanzerin. Immer am ersten Donnerstag im Monat trifft sich die Gruppe im „Haus der Generationen“ in der Lindenallee in Vehlefanz. Am dritten Dienstag des Monats gibt es einen weiteren Treff, bei dem es um praktische Übungen und Bildbearbeitung geht

Viele Kremmener Motive sind auch dabei. Quelle: Robert Roeske

Bislang zeigte die Gruppe ihre Bilder vor allem im eigenen „Haus der Generationen“, eine Aktion gab es bislang in Bötzow, auch einen Kalender gab die Gruppe heraus. Eine Ausstellung in der Eichstädter Gemeindeverwaltung hat sich zum Bedauern von Helga Müller-Schwartz bislang noch nicht ergeben – nun aber in der Museumsscheune.

Helga Müller-Schwartz selbst fotografiert, seit sie elf Jahre alt ist. „Ich hatte damals eine Boybox. Das war so ein Kasten aus Plastik mit einem primitiven Objektiv und einem Rollfilm“, erinnert sie sich. „Fotomodell war meine kleine Schwester, die ist fünf Jahre jünger als ich“. Was sie besonders gern fotografiert, sind Straßenszenen. „Das interessiert mich und ist auch gar nicht so einfach, die Atmosphäre zu finden und darzustellen.“ Berlin findet sie in diesem Zusammenhang besonders spannend. Eines ihrer Straßenszenen-Bilder findet sich auch in der Kremmener Ausstellung wieder.

Helga Müller-Schwartz fotografiert, seit sie elf Jahre alt war. Quelle: Robert Roeske

„Der Mühlensee ist auch ein sehr interessantes Gebiet“, sagt die Vehlefanzerin. „Und in Bärenklau suche ich immer noch ein ordentliches Motiv. Da muss ich mir mal den Remontehof vornehmen.“ Grundsätzlich fotografiere sie gern Landschaften, aber noch lieber die Stadt mit vielen Menschen.

Die Fotogruppe bietet im Frühjahr wieder Workshops an. Die Fotospaziergänge führen immer zum Mühlensee in Vehlefanz. Dort geht es dann um die Grundlagen der Fotografie, um Motive und technische Einzelheiten – am 27. März, 4. April und 16. Mai. Die Ausstellung in der Kremmener Museumsscheune ist bis 27. Februar zu sehen.

Geöffnet ist die Ausstellung dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. Infos zum Fotoworkshop gibt es unter 03304/2 06 12 27.

Von Robert Tiesler