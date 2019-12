Kremmen

Wer nicht an das öffentliche Schmutzwassernetz angeschlossen ist stattdessen eine Sammelgrube hat, kennt das: Das Schmutzwasser wird abgeholt, und der Fahrer dokumentiert die aufgenommene Menge auf einem Abholschein, den der Grundstückseigentümer dann in seinem Briefkasten vorfindet. Diese „Zettelwirtschaft“ ist zum Jahresende vorbei.

Der Zweckverband Kremmenfährt pro Jahr 900 Grundstücke in unterschiedlichen Intervallen an. Pro Jahr kommen so etwa 10 000 Abholvorgänge zusammen, die bislang in zweifacher Ausführung auf Papier dokumentiert wurden. So entstehen größere Papierberge.

Das Team um Zweckverband-Geschäftsleiter Stefan Lux machte sich Gedanken, denn diese Form des Dienstleistungsnachweises sei weder, umweltfreundlich noch nachhaltig oder zeitgemäß. Eine umweltverträgliche und serviceorientierte Lösung erhofft man sich nun mit der Benachrichtigung per E-Mail. Dazu muss jeder Sammelgrubenbesitzer ein Formular ausfüllen und eine E-Mail-Adresse angeben. Das Ausfüllen des Formulars sei erforderlich, ein Anruf beim Zweckverband reichte nicht aus.

Hat sich ein Grubenbesitzer für die Benachrichtigung per E-Mail entschieden, entstehen dafür keine zusätzlichen Kosten. Unmittelbar im Anschluss an jede Leerung erhält der Kunde die Info über die Leerung sowie die Anzahl der abgefahrenen Kubikmeter per E-Mail. Vielfach erhalten Kunden im Verbandsgebiet bereits heute Rechnungen auf elektronischem Wege, sei es vom Telefondienstleister oder vom Stromversorger. Allerhöchste Zeit, dass auch der Zweckverband diesen Trend aufgreife, heißt es von Stefan Lux.

Wer auch künftig nicht auf die Papier-Info verzichten möchte, muss diesen Wunsch ebenfalls schriftlich beim Zweckverband anzeigen. Dieser Service sei nach wie vor möglich, jedoch künftig nicht mehr kostenfrei zu haben. Pro Brief fallen 2,30 Euro Verwaltungsgebühren an. Auch muss man als Grubenbesitzer die Laufzeiten der Postzustellung einkalkulieren und ist dann möglicherweise erst Tage nach der Abholung über die Leerung informiert.

Der Zweckverband Kremmen hat bereits im Oktober 2019 alle Sammelgrubenbesitzer schriftlich über die Umstellung zum 1. Januar 2020 informiert. Erst gut ein Drittel hat sich bisher für die ein oder andere Informationsvariante entschieden. Wer sich nicht entscheiden mag, erhält künftig nur noch eine jährliche Übersicht per Post, die über alle durchgeführten Entsorgungen Aufschluss geben werde.

Von MAZonline