Kremmen

Auf eine Halle und ein weiteres Gebäude auf einem Gelände in der Berliner Chaussee in Kremmen hatten es bisher unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (17. Januar) abgesehen. Sie drangen gewaltsam in die Halle ein und brachen dort mehrere abgestellte Transporter auf. Aus diesen entwendeten sie diverses Werkzeug. Außerdem verschafften sie sich Zutritt zu einem weiteren, auf dem Gelände befindlichen Gebäude. Ob und was dort entwendet wurde konnte noch nicht festgestellt werden. Der bisher bekannte Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 10.000 Euro.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline