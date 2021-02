„Helau“ auf Youtube: Beetzer Narren streamen Show des vergangenen Jahres

Oberhavel

Und dann betraten am Sonnabend die Funkendamen das Parkett der Beetzer Mehrzweckhalle, zu hämmernden Pop-Rhythmen tanzten sie ihren Marsch. Die Tische abseits der Tanzfläche waren mit Besuchern gut gefüllt, sie klatschten dicht an dicht im Viervierteltakt – von Mindestabstand keine Spur. Auch Masken waren nirgendwo in der Halle zu sehen. Kein Wunder: Die Karnevals-Show der Beetzer Narren war nur die Aufzeichnung der Veranstaltung vom vergangenen Jahr – damals starteten die Beetzer in ihre 58. Karnevalssaison. Die Corona-Pandemie war damals im Landkreis noch kein großes Thema.

Diese rund drei Stunden lange Aufzeichnung ließen die Narren des Beetzer Carneval Club am Sonnabend als Livestream auf der Videoplattform Youtube im Internet laufen, mehr als 100 Zuschauer, unter anderem sogar aus Krefeld und Schleswig-Holstein – verfolgten die Show von zuhause aus – als kleinen Ersatz für alle Veranstaltungen der Beetzer, die – wie überall im Landkreis – wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden können. „Es war ein sehr emotionaler, aber auch lustiger Abend. Es ist schön, dass wir ein bisschen Karnevalsfeeling in die Wohnzimmer bringen konnten“, erklärte Anja Leue, Sprecherin des Beetzer Carneval Club am Sonntag nach der Show.

So sah der Stream aus. Quelle: Screenshot

Die Resonanz auf die Youtube-Übertragung sei groß gewesen, viele Fans hätten Fotos auf Videos über die Sozialen Netzwerke gepostet, die sie feiernd mit Kostümen, Luftschlangen und dem einen oder anderen Getränk zeigen. Die Aufnahme von der Veranstaltung waren ursprünglich gar nicht für eine Veröffentlichung gedacht. Mit einer GoPro, einer portablen Kamera, wollten die Narren eigentlich nur den Bühnenaufbau und die Abläufe damit dokumentieren. „Aber um Weihnachten herum fiel unserem Lennard Kampka ein,dass es diese Aufnahme noch gibt. Und dann kam die Idee, das auf Youtube zu streamen“, erklärt Anja Leue weiter.

Der Leegebrucher CCL-Präsident schaute zu

Trotz der guten Resonanz hoffen alle, dass diese Übertragung eine Eintagsfliege war. „Die Leute vermissen natürlich den echten Karneval und wünschen sich natürlich, dass es nächstes Jahr wieder losgeht“, so die Sprecherin. Sie ist vorsichtig optimistisch, dass das klappt. Das Training der einzelnen Gruppen müsste etwa Anfang Oktober starten, um ein vernünftiges Programm auf die Beine zu stellen. „Wir gehen mal davon aus, dass das klappen kann und freuen uns auf die nächste Saison“, sagt Anja Leue.

Auch Nico Martin, Präsident des Carneval Club Leegebruch (CCL) hat sich die Show der Beetzer zuhause im Wohnzimmer angeschaut. „Wir haben ja sonst immer zeitlich die Veranstaltung. Da war es mal ganz schön, dass ich die Veranstaltung mal sehen konnte.“ Die Beetzer, sagt er, würden sich mit dem Stream in dieser Situation alle Mühe geben. Irgendwas müsse man ja auch machen, damit der Karneval nicht aus den Gedanken der Leuten entgleite. „Wir machen stattdessen mehr auf Facebook und Instagram mit Bildern und Videos von Veranstaltungen der Vorjahre, das kommt bei den Leuten auch gut an, wie man an den Likes sieht“, erklärt Nico Martin weiter. Er hofft, dass seine Leegebrucher nach Ostern wieder trainieren dürfen, damit sie für die kommende Saison ein ordentliches Programm auf die Beine stellen können.

Auch bei den Hennigsdorfern geht nichts

Danilo Pickmann, der den Katholischen Carnevalsverein in Hennigsdorf anleitet, hätte mit seinen Mannen eigentlich am Freitag den ersten Auftritt im Pfarrsaal der Katholischen Kirche gehabt. „Aber da hat uns ja Corona leider einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Stattdessen verschickte er in die Whatsappgruppe der Karnevalisten die Nachricht, dass die Generalprobe losgehen könne. „Vielleicht schaue ich mir am Wochenende noch eine DVD von Veranstaltungen der vergangenen Jahre an, aber wir machen sonst wirklich gar nichts“, so Pickmann.

Besonders bitter ist, dass die Veranstaltungen des KCV schon im vergangenen Jahr – vor Ausbruch der Pandemie – ausgefallen waren, damals schlicht aus Personalmangel. Ob es im nächsten Jahr überhaupt weitergeht mit dem Karneval in Hennigsdorf, das will Pickmann in diesem Jahr in Ruhe klären. Genug Zeit hat er ja in der Pandemie.

Von Marco Paetzel