Die Sana Kliniken Sommerfeld haben ein weiteres Gütesiegel bekommen. Das teilte André Puchta, Pressesprecher der Sana-Kliniken in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, mit. Die Kliniken in Sommerfeld „konnten ihre herausragende Behandlungsqualität bei der diesjährigen Verleihung des Gütesiegels der privaten Krankenversicherungen einmal mehr unter Beweis stellen“, sagte er am Donnerstag.

Bewertet wurden seien die Gesamtqualität der medizinischen Versorgung sowie die Leistung in den Behandlungsfeldern Hüftendoprothesenversorgung und Knie-Endoprothesenversorgung.

„Für die Vergabe des Gütesiegels ist eine weit über dem Durchschnitt liegende medizinische Qualität die Hauptvoraussetzung“, so André Puchta weiter. „Um die Auszeichnung zu erhalten, wurden Qualitätsdaten der Klinik auf Basis der gesetzlichen Qualitätssicherung ausgewertet und die Daten des Online-Portals Qualitätskliniken.de, dem deutschlandweit umfassendsten Gesundheitsdatenportal für Kliniken, herangezogen.“ Dort würden neben der Medizinqualität auch Aspekte der Patientensicherheit, der Patientenzufriedenheit und der Arztzufriedenheit berücksichtigt. „Nur wer hier eine weit über dem Durchschnitt liegende medizinische Qualität nachgewiesen hat, erhält das Siegel.“

Die herausragende Qualität in der medizinischen Versorgung zeige für Klinik-Direktorin Wiebke Gröper erneut, dass eine hohe Behandlungsqualität für alle Patientinnen und Patienten dauerhaft erreichbar ist: „Die Auszeichnung zeigt, dass unsere etablierten hausinternen Qualitätsprozesse zu einem Qualitätsstandard führen, der unseren Patientinnen und Patienten maximale Sicherheit ermöglicht“, sagte sie am Donnerstag und ergänzte: „Darauf dürfen wir stolz sein.“ Das Zertifikat solle Patienten und Angehörigen eine bessere Orientierung über die Behandlung in den Kliniken ermöglichen und Transparenz schaffen. „Regelmäßige Überprüfungen sorgen dafür, dass die hohen Anforderungen auch dauerhaft erfüllt werden“, sagte André Puchta. „Ziel der Initiative ist es, den Qualitätsstandard der Kliniken insgesamt noch weiter zu erhöhen.“

