Herbstrast: Schon rund 20.300 Kraniche im Rhinluch

Das sieht gut aus: Schon bei der ersten Zählung der Kraniche, die im Rhinluch im gebiet zwischen Linum und Kremmen Station auf ihrer Reise in Richtung Süden und Südwesten machen, zählten in dieser Woche knapp 20 Helfer des Naturschutzbundes ( Nabu) rund 20.300 dieser gut einen Meter großen Vögel.

„Im vergangenen Jahr gab es im September bei der ersten Zählung 11 000 Tiere, und vor zwei Jahren waren es 16 000“, sagt Lisa Hörig (30), die kommissarische Leiterin der Storchenschmiede Linum. Dennoch ist das kein Rekord. 2016 wurden bei der ersten Zählung im September schon 45 000 Kraniche gezählt, die sich einen Schlafplatz gesucht hatten. Lisa Hörig, die Biologie, Molekularbiologie und Biochemie in Berlin und Potsdam studiert hat und die Nabu-Storchenschmiede in Linum seit gut einem Jahr kommissarisch leitet, erwartet, dass Mitte Oktober die meisten Kraniche in der Region zu sehen sein werden. Dann rasten vermutlich rund 80 000 dieser großen Vögel im Luch.

Die feuchten Wiesen und die umliegenden Teiche werden als Schlafplatz genutzt

Sie stärken sich auf den abgeernteten Maisfeldern für den Flug nach Südfrankreich und Spanien oder nach Nordafrika. Die feuchten Wiesen und die umliegenden Teiche werden als Schlafplatz genutzt. „Die Vögel stehen gern mit den Füßen im Wasser“, sagt Lisa Hörig. Dort seien sie sicher vor Fraßfeinden, wie Füchsen. Deshalb hat die Rhinmilch gerade auch wieder Wiesen für die Kraniche unter Wasser gesetzt. Das hat die Rhinmilch mit dem Landkreis über den sogenannten Vertragsnaturschutz vereinbart.

Von der Corona-Pandemie sind die Kraniche zwar nach wohl nicht betroffen, dennoch sorgt die Pandemie für Einschränkungen – und zwar bei den seit Freitag stattfindenden Führungen in Linum. Konnten bisher 20 bis 25 Interessierte an so einer Führung in Richtung der Kranich-Schlafplätze teilnehmen, dürfen es diesmal maximal zehn Leute pro Gruppe sein. Der Berliner Nabu, der die Storchenschmiede in Linum seit 1991 unterhält, versucht das aufzufangen, in dem pro Abend etwas mehr Gruppen als sonst sich auf den Weg machen können. Dabei gilt das Prinzip vom „störungsarmen Beobachten“, um die Vögel nicht aufzuscheuchen. Denn bei jedem Aufsteigen verbrauchen sie Energie und müssten dafür erneut Futter für den Weg in den Süden tanken. „Es gilt für die Besucher, in Deckung zu bleiben“, sagt Lisa Hörig – und empfiehlt neben festem Schuhwerk auch möglichst dunkle Kleidung. Zudem muss man sich für die Führungen zuvor telefonisch anmelden unter 033922/5 05 00. Die zwei bis vier Kilometer langen Kranich-Führungen sind bis Anfang November geplant.

