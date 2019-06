Kremmen Kremmen - Gitarrenbauer haben ihre eigene Werkstatt Tobias Hergt (47) aus Berlin und Ulf Gruber (53) aus Beetz haben sich in Kremmen einen Traum erfüllt. Mitten in der Altstadt haben sie eine Gitarrenbauwerkstatt. Momentan noch als Hobbyprojekt, sie wollen bald aber auch einen Kurs anbieten.

Ulf Gruber (l.) und Tobias Hergt in ihrer Gitarrenbauwerkstatt in der Grabenstraße in Kremmen. Quelle: Robert Tiesler