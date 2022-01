Hohenbruch

100! Ein ganzes Jahrhundert hat Lieselotte Grützmacher erlebt. Am Freitag feierte sie ihren runden Geburtstag – und viele Gäste wollten eigentlich kommen. Für ihre Kinder ein echter organisatorischer Aufwand. „Längst nicht alle konnten kommen“, erzählte ihre Tochter Sabina Grützmacher. In einem Halbstunden-Takt seien einige der Leute eingeladen worden – wegen der Pandemie ging es nicht anders, zudem ist die Jubilarin auch nicht mehr so belastbar. Auch Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse kam am Freitag zum Gratulieren.

Schon vor längerer Zeit hat Lieselotte Grützmacher einen großen Teil ihres Lebens als Chronik aufgeschrieben. Ihr Sohn Bernd und ihre Schwiegertochter Sabina haben dieses Schriftstück der MAZ zur Verfügung gestellt, denn in einem Gespräch mit der Jubilarin wären alle diese Erinnerungen vermutlich so nicht mehr zu Tage getreten. Die handschriftlichen Erinnerungen, vor allem an die Kriegszeit, hat ihr Sohn Bernd auf dem Computer abgeschrieben.

Lieselotte Grützmacher Hohenbruch ist 100. Quelle: Enrico Kugler

Es ist der 21. Januar 1922 als Lieselotte Johow, so lautet ihr Geburtsname, zur Welt gekommen ist. Sie lebt auf einem Hof, der schon seit 1710 in Familienbesitz ist. Ihre Erinnerungen beginnen im Jahre 1942 – mit einem Schock. Ihr Vater war verstorben, und Lieselotte ist klar geworden, dass sie die Bewirtschaftung des Hofes und die Verantwortung für die vielen Menschen, die dort lebten und arbeiteten, übernehmen musste. Der Krieg rückte näher und damit auch die Bombenangriffe auf Oranienburg. Im Januar 1945 kamen die ersten Flüchtlingstrecks. „Sie wurden hier abends verpflegt, die Pferde bekamen Futter, und am nächsten Tag fuhren sie weiter in Richtung Westen“, so erinnert sie sich. Am 23. April 1945 seien die Russen in Oranienburg gewesen, und die Front verlief am Ruppiner Kanal. „Eine Woche lagen wir direkt im Kampfgebiet. Die deutsche Artillerie schoss aus dem Schleuener Wald. Am 29. April brannte es auf einigen Höfen. Wir beluden einen Wagen mit Sachen und Lebensmitteln und flüchteten über Neuhof in den Wald.“

Schlimmste Zeit ab Ende April 1945

Am 30. April 1945 kamen die Russen nach Hohenbruch – und es begann die schwärzeste Zeit auf dem Hof, wie Lieselotte Grützmacher berichtet. „Von allen Höfen wurde das Vieh abgetrieben. Sachen und Lebensmittel wurden geplündert. Frauen wurden vergewaltigt – es war die Hölle los.“ Ein Gastwirt wurde erschossen. Aus Angst vor Übergriffen wanderte sie abends oft mit einer Freundin zu Verwandten nach Sommerfeld, um dort auf dem Heuboden zu übernachten.

Nach Kriegsende musste sie helfen, auf den Feldern zu arbeiten. Auf Zuteilung gab es in Sommerfeld Lebensmittel, die zu Fuß abgeholt wurden. „Was man in der Zeit erlebt hat, kann man gar nicht alles berichten“, sagt sie über den Sommer 1945. Später bekam die Familie den Hof wieder zurück. Am 6. Juni 1946 hat sie geheiratet. Langsam ging es wieder bergauf. „Mein Leben war nicht ganz leicht“, sagt sie. „Ich hoffe, dass meine Nachfahren den Hof weiterhin erhalten werden.“ Da muss sie sich bestimmt keine Sorgen machen.

Von Robert Tiesler