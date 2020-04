Hohenbruch

Unfall in Hohenbruch: Ein 32-Jähriger befuhr am Dienstagnachmittag mit einem Mercedes-Kleintransporter die Landesstraße 191 von Teerofen aus in Richtung Hohenbruch. Wie die Polizei meldet, kam der Wagen in einer Rechtskurve von der Straße ab – mutmaßlich wegen überhöhter Geschwindigkeit. Das Auto stieß gegen einen Straßenbaum.

Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme roch der Mann stark nach Alkohol, weshalb ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall Sachschaden in Höhe von 21.000 Euro.

Von MAZonline