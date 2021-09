Hohenbruch

Das hat auch nicht jeder: ein Büro zum Ausklappen. Wenn Hohenbruchs Pfarrer Malte Koopmann im neuen Gemeindehaus am Kirchring arbeiten will, geht er an seinen Schrank, öffnet die Tür und klappt seinen Schreibtisch runter. Der neue Gemeindesaal ist auch sein Büro.

Das Haus selbst ist schon seit dem Frühsommer fertig und inoffiziell schon in Betrieb genommen. Bis zur offiziellen Eröffnung werde es aber noch dauern, sagt der Pfarrer – auch wegen der Coronaregeln wolle man noch warten, bis mehr Leute eingeladen werden können. Außerdem finden noch Bauarbeiten im Außenbereich statt.

Pfarrer Malte Koopmann mit seinem ausklappbaren Büro. Quelle: Enrico Kugler

Die evangelisch-reformierte Gemeinde in Hohenbruch hat etwa 200 Mitglieder. Das alte Pfarrhaus war stark sanierungsbedürftig, aber die andauernden Reparaturen konnte sich die Gemeinde nicht ohne Weiteres leisten. „Das wäre über unsere Kapazitäten gegangen“, sagt Malte Koopmann. Es ist deshalb beschlossen worden, dass zwei Drittel des Kirchengrundstücks per Erbbaupacht abgegeben werden. So kam das nötige Geld für den Bau eines neuen Gemeindehauses zusammen. „Mit dem letzten Drittel inklusive des Friedhofes sind wir immer noch gut bestückt“, sagt der Pfarrer.

Ursprünglich war der Bau eines Holzhauses geplant. Eine finnische Firma wollte es für 100 000 Euro hinstellen. Nachdem sich der Grundstücksverkauf etwas verzögert hatte, hatten sich auch die Preise geändert – nun sollte es doppelt so teuer werden. Der Plan musste verworfen werden. Es wurde eng, denn das Pfarrhaus musste nach dem Verkauf geräumt werden – Veranstaltungen wurden nun in der Kirche oder im Bürgerhaus durchgeführt. „Für die Gemeindearbeit war das nicht so schön“, so Malte Koopmann. Schließlich ist das Gemeindehaus geplant und gebaut worden, so wie es jetzt dort steht.

Blick in den Gemeindesaal. Quelle: Enrico Kugler

Etwa 250 000 Euro wurden dafür bislang ausgegeben – für die Kirchengemeinde ein großer Kraftakt. „Wir haben uns Geld in der Nachbargemeinde in Brandenburg an der Havel geliehen.“ Für solche Neubauten gibt es keine Fördermittel. „Wir sind jetzt am Ende unserer Möglichkeiten.“ Nicht alle mit dem Gemeindehaus verbundenen Träume konnten umgesetzt werden. Damit alles endgültig fertig ist, müssen noch Bodenarbeiten erledigt werden, auch die Barrierefreiheit ist ein Thema, das noch umgesetzt werden muss.

Letzte Bauarbeiten. Quelle: Enrico Kugler

Das neue Gemeindehaus hat einen Saal für Veranstaltungen – und Koopmanns Büro – eine kleine Küche, nebenan eine Garage, außerdem Toiletten, die auch von außen betretbar sind, zum Beispiel für Friedhofsbesucher. Für den Gemeindesaal haben der Pfarrer und mehrere Helfer einen bis zu 4,20 Meter hohen Schrank selbst gebaut. „Oben liegen dann die Sachen, die man seltener braucht.“ Ein Problem ist derzeit noch die Akustik im Gemeindesaal – es hallt noch ziemlich.

Malte Koopmann an der Baustelle. Quelle: Enrico Kugler

Malte Koopmann ist seit 2014 Pfarrer in Hohenbruch. Das Besondere: Die Gemeinde in Hohenbruch bildet einen gemeinsamen Pfarrsprengel mit Brandenburg an der Havel. Dort wohnt der 59-Jährige auch, zwei- bis dreimal pro Woche kommt er nach Hohenbruch. Die weite Entfernung hat damit zu tun, dass es nur noch wenige evangelisch-reformierte Kirchengemeinden gibt.

Von Robert Tiesler