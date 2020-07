Hohenbruch

Was am 31. Juli passieren wird? „Jeder schweigt sich aus“, sagt Anita Han und lächelt. Dabei ist ganz grundsätzlich klar, was an diesem Tag in der Hohenbrucher Kita „Villa Sonnenschein“ passiert: Es wird Anitas Hahns letzter Tag als Leiterin der Einrichtung sein. „Ich möchte noch nicht dran denken an diesen Tag“, sagt sie. Der Termin, wann sie in den Ruhestand gehen wird, der stand schon lange fest – aber war doch noch so weit weg. „Aber jetzt wird es ernst“, sagte sie. „Da wird mir schon ganz flau im Magen, wenn ich daran denke.“

45 Jahre lang wird sie dann in der Kita gearbeitet haben – damals war sie 18, als sie dort anfing. 1979 wurde sie Chefin, da war sie 22. „Ich bin mal an einem Freitag zur Arbeit gekommen, da sagte die Leiterin: Es ist heute mein letzter Tag, ab Montag übernimmst du. Das war eine ganz schöne Herausforderung.“ Eine, die sie gemeistert hat, wie sich mehr als vier Jahrzehnte später feststellen lässt. Was sie am meisten vermissen wird? „Natürlich die Kinder. Und das tolle Kollektiv. Nach so vielen Jahren ist das ja hier schon mein zweites Zuhause geworden.“

Momentan besuchen 32 Kinder die Hohenbrucher Kita, und die bekommen im August eine neue Leiterin. Die 40-jährige Andrea Grützmacher übernimmt. Schon seit Jahresbeginn arbeitet die Hohenbrucherin in der Einrichtung. „In der Coronakrise hat sie schon die größte Arbeit geleistet“, sagt Anita Hahn. Sie selbst gehörte zur Risikogruppe, „und Frau Grützmacher hat das tadellos im Griff gehabt.“

Kita "Villa Sonnenschein", Hohenbruch. Die neue Leiterin Andrea Grützmacher mit ihrer Vorgängerin Anita Hahn. Quelle: Robert Tiesler

Im August will sie sich mehr Zeit für das Enkelkind nehmen. „Wir haben ein eigenes Grundstück, da ist ja auch immer etwas zu tun.“ Konkrete Pläne habe sie noch nicht, und sicherlich wird sie hin und wieder in ihrer Kita vorbeischauen und auch mal einspringen, falls ein Engpass herrsche. In dieser Woche hat sie ihren Aufhebungsvertrag unterzeichnet. „In Notsituationen komme ich noch mal ein paar Tage“, verspricht sie.

Ihre Nachfolgerin Andrea Grützmacher stammt eigentlich aus Löwenberg. Sie ist gelernte Sozialarbeiterin und wird noch einen Intensivkurs für die Kitaleitung belegen. „Während des Studiums und danach habe ich mit behinderten Erwachsenen gearbeitet.“ Dann wechselte sie zur evangelischen Kita in Velten, später nach Germendorf. Mit der Hohenbrucher Kita fühlte sie sich aber auch immer verbunden – schon deshalb, weil ihre Kinder dieses Haus auch besuchten. „Ich habe dann gehört, dass es noch keine Bewerbung für die Kitaleitung gibt.“ Das sah sie als ihre Chance an.

„Für mich ist das sehr spannend“, sagt Andrea Grützmacher. „Ich kannte die Kita ja nur als Mama, und da gibt es ja immer mal Dinge, die man sich anders wünscht. Meine Wünsche vom Elternsein kann ich jetzt einbringen.“ So soll es wieder mehr „Tür- und Angelgespräche“ mit den Eltern geben, wenn sie die Kinder bringen oder holen. „Ansonsten ist aber alles da, was wir so brauchen. Alles neu und anders werden wir ganz sicher nicht machen.“

Auch wenn Anita Hahn noch nicht genau weiß, was am 31. Juli passieren wird: „An diesem Tag habe ich die Leiterinnen der anderen Kitas eingeladen und auch den Bürgermeister und eine ehemalige Kollegin.“

Von Robert Tiesler