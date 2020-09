Hohenbruch

Die Hohenbrucher Kita „Villa Sonnenschein“ hatte sich am Wettbewerb „Meine (Zu) Haustür ist am schönsten“ erfolgreich beteiligt. Es handelte sich um die Ersatzaktion für das ausgefallene Erntefest. Für die Kita gab es den ersten Platz in der Kategorie „Kinder Gruppe“. Die liebevolle Türdekoration, die temporär sogar mit einem lebenden Hühnchen (!) gestaltet war, kam bei der Jury gut an. Die Kinder hatten extra bunte Herbstblätter gemalt, Fliegenpilze aus Papptellern gebastelt und gemeinsam mit den Erzieherinnen stopften sie Heu in eine Jacke und in eine Hose, um einen großen Vogelscheuchenmann zu basteln. Selbst die Nachbarn der Kita halfen mit und rückten Gemüse sowie Dekorationsartikel heraus.

Neben einer Urkunde gab es einen Gutschein: einmal Eis essen für alle! So kam am Mittwoch denn der Flatower „Eisbär“ alias Andreas Kotenbeutel mit seinem gelben Eiswagen auf das Kita-Gelände gefahren. Eine Freude für die Kinder.

Von MAZonline