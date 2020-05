Hohenbruch

Am Dienstagnachmittag (19. Mai) gegen 15.10 Uhr kam in der Hohenbrucher Dorfstraße ein 51-jährige Audi Fahrer in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug kam im Zaun eines Anwohners zum Stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und der Fahrzeugführer kümmerte sich selbst um die Bergung. Der 51-Jährige gab nach erfolgter Belehrung an, beim Fahren eingeschlafen zu sein. Er sei auf dem Weg zum Dienst. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro.

Von MAZonline