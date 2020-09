Hohenbruch

Die Forderungen, Radwege entlang der Landstraßen zu bauen, werden lauter. Auch in Hohenbruch herrscht große Unzufriedenheit, dass es entlang der Straße zwischen ihrem Dorf und Sommerfeld keinen Radweg gibt. Stattdessen muss die Straße genutzt werden.

Jetzt werden im Dorf Unterschriften gesammelt. Die Forderungen: Kinder sollen nicht mehr auf der starken befahrenen Straße fahren müssen. Es solle eine gesundheitsförderliche und umweltfreundliche Infrastruktur für Bürger und Touristen geschaffen werden. „Jede Unterschrift unterstützt das Projekt“, sagte Ortsbeiratsmitglied Christoph Grützmacher in der örtlichen Facebook-Gruppe. Die Listen liegen in den Kitas in Hohenbruch und Sommerfeld sowie bei Getränke-Wolff aus.

Von MAZonline