Hohenbruch

Alle anderen Kremmener Ortsteile haben bereits abgestimmt, in Hohenbruch hat es dieses Jahr ein bisschen länger gedauert. Am Sonnabend, 28. November, findet in Hohenbruch die Abstimmung für den Bürgerhaushalt 2021 statt. Die Wahl ist möglich zwischen 15 und 16 Uhr im Bürgerhaus, Kirchring 9.

Allerdings scheint der Bedarf an Anschaffungen im Dorf auch relativ gering zu sein. Unmittelbar für die Hohenbrucher stehen nur zwei Vorschläge auf der Liste. So soll die Zuwegung zur Bushaltestelle in Johannisthal neu gepflastert werden. Außerdem steht zur Wahl, dass durch Baumpflanzungen mehrere Lücken in Baumreihen im Ort aufgefüllt werden sollen. Vorgeschlagen worden ist auch eine Nestbauhilfe für ein Storchennest, das aber werde vom Storchenbeauftragten nicht als erforderlich angesehen, heißt es in der Begründung dafür, warum der Vorschlag nicht zur Wahl steht.

Die Hohenbrucher können zudem über zwei Vorschläge abstimmen, die in allen Kremmener Ortsteilen zur Wahl standen. Da geht es um die Umsetzung der Aktion, Müll aus dem Wald zu holen und um Nistkästen, die an öffentlichen Gebäuden und Bäumen angebracht werden könnten.

Abstimmen können Bewohner von Hohenbruch im Alter ab zwölf Jahren. Jeder, der an der Wahl im Bürgerhaus teilnimmt, hat drei Stimmen. Sie können an ein Projekt gehen, können aber auch unter mehreren Projekten aufgeteilt werden.

Von Robert Tiesler