Ob im Wald, auf einem einsamen Feldweg oder am Straßenrand – kein einsamer Ort ist vor Kriminellen sicher, die Bauschutt und Co. in der Natur entsorgen, wie kürzlich bei Sommerfeld oder in Vehlefanz. Über 100.000 Euro pro Jahr kostet die Entsorgung im Landkreis Oberhavel, Geld, das am Ende der Steuerzahler blecht.