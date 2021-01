Kremmen

Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) musste sich überraschend einer Operation am Blinddarm unterziehen. Der Politiker klagte seit Montag plötzlich unter Schmerzen im Bauch und wurde am Mittwoch in Nauen operiert.

„Mir geht es den Umständen gut. Ich hoffe, dass ich am Donnerstag wieder nach Hause komme“, so Busse beim Telefonat mit der MAZ.

Von Sebastian Morgner