Wenn Andreas Dalibor die Unruhe packt, dann kommt er ins Grübeln, und am Ende steht meist irgendeine neue Idee. Und er packt sie auch gleich an: Am 2. November verwandelt sich die „ Kombüse 11“ neben dem Theater im Kremmener Scheunenviertel in eine Frühstückskneipe. Zunächst montags bis donnerstags zwischen 6 und 10 Uhr will der Beetzer Kaffee, und belegte Brötchen anbieten, Rührei, Bockwurst, Knacker und vielleicht auch eine Currywurst. „Das muss ich noch entscheiden, denn eine gute Currysoße ist nicht so unaufwendig“, sagt er. „Ich bin da gerade am Recherchieren.“ Auf Heißes aus der Fritteuse wolle er dagegen verzichten.

Das Frühstück soll sich vor allem an Arbeiter richten, die schon am frühen Morgen unterwegs sind. „Ich gehe einmal pro Woche mit einem Kumpel aus Groß-Ziethen frühstücken.“ Das sei aber in Kremmen und Umgebung zunehmend schwieriger – auch seit das kleine Bistro am Bahnhof geschlossen ist. Dort standen mitunter schon um 5.30 Uhr die ersten Leute vor dem Laden.Wenn das Angebot angenommen wird, dann kann sich Andreas Dalibor eine Ausweitung der Öffnungszeiten vorstellen und vielleicht auch, noch jemanden einzustellen. Mit dem frühen Aufstehen habe er keine Probleme, sagt er. „Ich bin ja schon alt und habe senile Bettflucht.“

Eigentlich ist Andreas Dalibor Sozialarbeiter. Aber seinen festen Job in Berlin wird er aufgeben. „Es ist ein sicherer Job, aber ich bin viel auf der Autobahn. Und eigentlich möchte ich wieder mehr Musik machen. Außerdem steht hier alles leer, ich habe alles, es ist meins, ich muss hier keine Miete zahlen“, sagt er über die „ Kombüse 11“. Er sagt: „Das Bistro ist das meistgeschlossene und meistumbenannte Haus in Kremmen.“ Tatsächlich startete das Bistro als „Knast“, dann wurde daraus der „Ackerbürger“, jetzt die „ Kombüse 11“, die auch weiterhin für private Feiern gemietet werden kann. Auch sei es möglich, je nachdem wie sich die Pandemie entwickelt, auch abends wieder kleine Veranstaltungen anzubieten.

Musikalisch werde gerade wieder eine CD produziert. „Das geht aber wieder mehr in die Liedermacher-Richtung“, sagt Andreas Dalibor. „Und ich will anderen Musikern Texte anbieten. Ich sehe mich ja eher als Texter, weniger als Musiker. Man könnte auch sagen: als Textdarsteller.“

Im Theater finden dagegen in diesem Jahr noch mehrere kleine Veranstaltungen statt. „Das Hygienekonzept steht“, so Andreas Dalibor. Das gehe aber nur bei den Events mit 30 bis 60 Zuschauern. Die ausgebuchten Events mit mehr als 100 Zuschauern müssen dagegen allesamt verschoben werden. Wie es 2021 aussieht, sei noch unklar.

